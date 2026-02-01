Obavijesti

News

Komentari 3
KORISTILI GA ZA DRONOVE

Elon Musk kaže da je SpaceX zaustavio rusku 'neovlaštenu' upotrebu Starlinka

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Elon Musk kaže da je SpaceX zaustavio rusku 'neovlaštenu' upotrebu Starlinka
Foto: Evelyn Hockstein

Ukrajinski ministar obrane Mihailo Fedorov rekao je u četvrtak da Ukrajina surađuje sa SpaceX-om kako bi spriječila Rusiju da upravlja dronovima koristeći Starlinkov internetski sustav

Admiral

Elon Musk rekao je u nedjelju da se čini da su koraci koje je SpaceX poduzeo kako bi zaustavio rusku 'neovlaštenu' upotrebu Starlinka bili uspješni.

- Čini se da su koraci koje smo poduzeli kako bismo zaustavili Rusiju da neovlašteno koristi Starlink urodili plodom. Javite nam ako treba učiniti više - objavio je na X-u Musk, izvršni direktor SpaceX-a.

BEZ MILOSTI Harkiv ostao bez struje nakon ruskog bombardiranja, u Odesi 23 ranjenih u napadu dronova
Harkiv ostao bez struje nakon ruskog bombardiranja, u Odesi 23 ranjenih u napadu dronova

Ukrajinski ministar obrane Mihailo Fedorov rekao je u četvrtak da Ukrajina surađuje sa SpaceX-om kako bi spriječila Rusiju da upravlja dronovima koristeći Starlinkov internetski sustav, nakon što je Kijev rekao da ga je pronašao na dronovima dugog dometa koji su korišteni u ruskim napadima.

ZABRINUTI KORISNICI Starlink ima blago podataka. Musk ih dao za korištenje AI-a
Starlink ima blago podataka. Musk ih dao za korištenje AI-a

- Zapadna tehnologija mora nastaviti pomagati demokratskom svijetu i štititi civile, umjesto da se koristi za terorizam i uništavanje mirnih gradova - napisao je Fedorov na X-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Novi krug mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije u Abu Dhabiju, bez predstavnika SAD-a
SKORO ČETIRI GODINE RATA

Novi krug mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije u Abu Dhabiju, bez predstavnika SAD-a

Ukrajina i Rusija održat će u nedjelju izravne razgovore u Abu Dhabiju i pokušati pronaći rješenje za završetak rata koji traje već gotovo četiri godine, piše njemačka novinska agencija dpa
Ništa od mirovnih pregovora u nedjelju? Zelenski čeka odgovor SAD-a: 'Ukrajina je spremna...'
UPUTIO PORUKU

Ništa od mirovnih pregovora u nedjelju? Zelenski čeka odgovor SAD-a: 'Ukrajina je spremna...'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da Ukrajina čeka više informacija od SAD-a o daljnjim mirovnim pregovorima te da očekuje nove sastanke sljedeći tjedan
Američki i ruski izaslanici na Floridi: ‘Rusija radi na miru...’
o miru u Ukrajini

Američki i ruski izaslanici na Floridi: ‘Rusija radi na miru...’

Američki i ruski izaslanici, Steve Witkoff i Kiril Dmitrijev, izjavili su da su u subotu vodili "konstruktivne" razgovore na Floridi u sklopu američkih posredničkih napora za okončanje rata u Ukrajini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026