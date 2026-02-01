Obavijesti

SKORO ČETIRI GODINE RATA

Novi krug mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije u Abu Dhabiju, bez predstavnika SAD-a

Piše HINA,
Novi krug mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije u Abu Dhabiju, bez predstavnika SAD-a
Foto: Reuters/Canva

Ukrajina i Rusija održat će u nedjelju izravne razgovore u Abu Dhabiju i pokušati pronaći rješenje za završetak rata koji traje već gotovo četiri godine, piše njemačka novinska agencija dpa

Kremlj i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdili su datum, ali nisu precizirali druge pojedinosti. Izravni pregovori Moskve i Kijeva obnovljeni su prije tjedan dana nakon duge stanke. Održali su se iza zatvorenih vrata, a posredovale su Sjedinjene Države preko svog glavnog pregovarača Stevea Witkoffa. Zaraćene strane ovaj put pregovaraju bez američkih predstavnika.

Iako su pregovarački timovi više puta opisali razgovore kao konstruktivne, dogovor o mirovnom sporazumu još nije na vidiku, a teritorijalna pitanja ostaju ključna točka spoticanja.

Rusija zahtijeva da se Kijev povuče iz dijelova istočne ukrajinske regije Donbas, područja prvenstveno usmjerenog na Doneck i Lugansk koji su i dalje pod ukrajinskom kontrolom. Zelenski je više puta odbacio mogućnost teritorijalnih ustupaka.

Ukrajinsku delegaciju predvodit će glavni pregovarač Rustem Umerov, a ruskom timu je na čelu Igor Kostjukov, šef vojne obavještajne službe GRU-a.

Na zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa, Rusija je pristala privremeno zaustaviti napade na energetsku infrastrukturu zbog ekstremne hladnoće i već opsežne postojeće štete u Kijevu i drugim gradovima. No nastavljeni su napadi na druge ciljeve.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u petak da će ograničeno primirje trajati samo do nedjelje kako bi se osigurala "dobra osnova" za mirovne pregovore.

Zelenski je rekao da ne postoji formalni sporazum o privremenom prekidu vatre, ali je obećao da Ukrajina neće napadati ruske energetske ciljeve ako se Rusija bude pridržavala svog obećanja. 

Ukrajina se gotovo četiri godine brani od ruske invazije uz podršku Zapada. 

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da Ukrajina čeka više informacija od SAD-a o daljnjim mirovnim pregovorima te da očekuje nove sastanke sljedeći tjedan
Američki i ruski izaslanici, Steve Witkoff i Kiril Dmitrijev, izjavili su da su u subotu vodili "konstruktivne" razgovore na Floridi u sklopu američkih posredničkih napora za okončanje rata u Ukrajini
Ukrajinski predsjednik je u četvrtak navečer u Kijevu novinarima rekao da su rakete presretači Pac-3 za ukrajinske sustave Patriot, koje su mu europski partneri obećali, stigle dan kasnije zbog propuštene uplate, što je dovelo do toga da mnogi Ukrajinci ostanu bez struje, grijanja i vode tijekom najhladnije zime u ratu

