Zelenski: Razgovori s Rusijom kreću idući tjedan u Abu Dhabiju

Piše HINA,
Zelenski: Razgovori s Rusijom kreću idući tjedan u Abu Dhabiju
Foto: Valentyn Ogirenko

Tripartitni razgovori Rusije, Ukrajine i SAD-a održat će se u srijedu i četvrtak u Abu Dhabiju, objavio je u nedjelju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski

Izravni razgovori Kijeva i Moskve trebali su biti u nedjelju, ali je Zelenski rekao da mu je pregovarački tim podnio izvješće u kojem je dogovoren novi termin sastanka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ranije je bilo nejasno je li sastanak u nedjelju uopće održan.

- Ukrajina je spremna za sadržajnu raspravu i zainteresirana za to da da se približimo stvarnom i dostojanstvenom kraju rata - napisao je na X-u.

Izravni pregovori Moskve i Kijeva nastavljeni su prije tjedan dana u Abu Dhabiju nakon dugog zastoja. Održani su iza zatvorenih vrata uz posredovanje američkog izaslanika Stevea Witkoffa.

Iako su ih pregovarački timovi ocijenili konstruktivnima, mirovni sporazum još nije na vidiku a teritorijalna pitanju ostaju glavni kamen spoticanja.

Rusija traži da se Kijev povuče iz dijelova istočne regije Donbasa koja se sastoji od Donecka i Luhanska, što je Zelenskij više puta odbacio.

