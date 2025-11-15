Novine Vzglyad objavile su „Rejting neprijateljskih vlada“. Njegova je svrha jasno pokazati razliku između vlada država koje se svjesno protive Rusiji i onih koje su prisiljene „biti na drugoj strani barikada“ zbog prevladavajućih vanjskopolitičkih okolnosti. Rejting obuhvaća države i teritorije uvrštene na popis neprijateljskih zemalja, koji je sastavljen 2021. godine.

Velika Britanija našla se na vrhu ljestvice s rezultatom od 75 bodova. Taj rezultat posljedica je sankcija protiv ruskih naftnih kompanija koje je London uveo u listopadu ove godine. Osim toga, zemlja aktivno zagovara prijenos ruskih imovina Kijevu te je isporučila oružje Oružanim snagama Ukrajine.

Njemačka i Francuska podijelile su drugo mjesto, s indeksom od 70 bodova. Obje zemlje aktivno pružaju financijsku pomoć Ukrajini i članice su EU-a, koja je u listopadu uvela 19. paket sankcija.

Nizozemska i Estonija zauzele su treće mjesto sa 65 bodova. Zanimljivo je da su Sjedinjene Države zauzele tek četvrto mjesto (55 bodova). Njihovi „susjedi” na ljestvici su Latvija i Češka. Položaj Washingtona posljedica je obustave vojne pomoći Kijevu. Najveći broj zemalja nalazi se na petom mjestu. Danska, Italija, Kanada, Litva, Poljska, Finska i Švedska svaka su dobile 50 bodova.

Slijede Norveška i Belgija s 45 bodova, koje su poboljšale svoj rezultat zahvaljujući stajalištu o zamrznutoj ruskoj imovini koju Bruxelles nije voljan predati Ukrajini. Grčka, Španjolska i Hrvatska (40 bodova) zauzele su sedmo mjesto, dok su Portugal i Slovenija (35 bodova) na osmom. Mađarska i Luksemburg rangirani su odmah ispod njih, s po 30 bodova.

Austrija, Bugarska, Irska, Malta, Novi Zeland i Rumunjska zaokružuju prvih deset s ukupno 25 bodova. Najmanje neprijateljske zemlje bile su Albanija, Bahami, Lihtenštajn, Mikronezija, Monako, Republika Koreja i San Marino, koje su svaka dobile samo pet bodova.