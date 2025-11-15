Pogledajte kako su Rusi dignuli u zrak jugoslavenski oklopnjak

Telegram kanalima širi se snimka ruskog drona koji uništava ukrajinski BMP-a M-80A na sprženoj bojišnici sjeveroistočno od Konstantinovke. Oklopnjak je uništio navođeni projektil 3OF95 "Krasnopolj-M2" kalibra 152 mm.

Pokretanje videa... 00:48 Ukrajinski BMP M-80A | Video: Telegram

S obzirom na to da se Ukrajina skoro četiri godine bori sa silom od 1.5 milijuna vojnika, ne pita previše za pruženu pomoć i prihvaća skoro sve što joj se nudi. Ono što su pojedine države označile kao relikt prošlosti, Kijev koristi kako bi zaustavio Rusiju ili barem svako izgubljeno selo i pedalj zemlje naplatio što je skuplje moguće. Tako Ukrajina ima 68 BVP M80A; 38 donirala Slovenija 2024.; 30 donirala Hrvatska 2024. u zamjenskom ugovoru s Njemačkom.

Slovenija je Ukrajini 2022. donirala 35 oklopnih amfibijskih vozila BVP M80A proizvedenih u bivšoj Jugoslaviji, za što će u dogovoru sa SAD-om dobiti kompenzacijska sredstva za kupnju opreme za slovensku vojsku. Hrvatska je pak svoje oklopnjake donirala Ukrajini s tenkovima M84, a u zamjenu dolaze Njemački Leopardi.