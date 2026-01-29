Rusi objavili ukrajinske gubitke. Brojke su zastrašujuće

Rusko ministarstvo obrane objavilo je ekspoze o 'specijalnoj vojnoj operaciji' (čitaj invaziji na Ukrajinu). Osim pregleda i trenutačnog stanja na bojištu, posebnu pažnju privlače brojke ukrajinskih gubitaka.

Tako Moskva navodi da je Ukrajina od 24. veljače 2022. do 29. siječnja 2026. izgubila sljedeće:

670 zrakoplova,

283 helikoptera,

111.517 bespilotnih letjelica,

646 protuzračnih raketnih sustava,

27.379 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila,

1.653 borbena vozila višecijevnih raketnih sustava (MLRS),

32.928 topničkih oruđa i minobacača,

53.121 jedinica pomoćnih vojnih vozila.

Ljudski gubici

I Ukrajina i Rusija su prilično šture oko otkrivanja koliko su vojnika izgubile (poginuli, ranjeni i trajno onesposobljeni). Prema procjeni američkog think-tanka Center for Strategic and International Studies (CSIS), ruske oružane snage pretrpjele su oko 1,2 milijuna, to znači i mrtvi i ranjeni i zarobljeni i nestali. Od toga se procjenjuje da je oko 325 000 ruskih vojnika poginulo na bojištima, što predstavlja ogromnu cijenu za Moskvu.

Procjene za ukrajinske vojne gubitke do kraja 2025. variraju, no analize poput one CSIS-a sugeriraju da su ukrajinske oružane snage pretrpjele između 500 000 i 600 000 ukupnih žrtava (poginulih, ranjenih i nestalih). Unutar te brojke, procjenjuje se da je između oko 100 000 i 140 000 ukrajinskih vojnika poginulo tijekom rata.

Nagađanja

Važno je naglasiti da se ove brojke navode bez službenih informacija koje samo Kijev i Moskva znaju. Tako bi stvarni gubici mogli biti manji, ali i dosta veći nego što se navodi.