Obavijesti

News

Komentari 1
RAT U UKRAJINI

Rusi objavili ukrajinske gubitke. Brojke su zastrašujuće

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Rusi objavili ukrajinske gubitke. Brojke su zastrašujuće
Foto: Stringer

670 zrakoplova, 283 helikoptera, 111.517 bespilotnih letjelica, 646 protuzračnih raketnih sustava, 27.379 tenkova i drugih oklopnih borbenih i vozila...

Admiral

Rusko ministarstvo obrane objavilo je ekspoze o 'specijalnoj vojnoj operaciji' (čitaj invaziji na Ukrajinu). Osim pregleda i trenutačnog stanja na bojištu, posebnu pažnju privlače brojke ukrajinskih gubitaka.

Tako Moskva navodi da je Ukrajina od 24. veljače 2022. do 29. siječnja 2026. izgubila sljedeće:

670 zrakoplova,
283 helikoptera,
111.517 bespilotnih letjelica,
646 protuzračnih raketnih sustava,
27.379 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila,
1.653 borbena vozila višecijevnih raketnih sustava (MLRS),
32.928 topničkih oruđa i minobacača,
53.121 jedinica pomoćnih vojnih vozila.

Ljudski gubici

I Ukrajina i Rusija su prilično šture oko otkrivanja koliko su vojnika izgubile (poginuli, ranjeni i trajno onesposobljeni). Prema procjeni američkog think-tanka Center for Strategic and International Studies (CSIS), ruske oružane snage pretrpjele su oko 1,2 milijuna, to znači i mrtvi i ranjeni i zarobljeni i nestali. Od toga se procjenjuje da je oko 325 000 ruskih vojnika poginulo na bojištima, što predstavlja ogromnu cijenu za Moskvu.

U UKRAJINI VIDEO Prvi put u povijesti AI robot zarobio vojnike
VIDEO Prvi put u povijesti AI robot zarobio vojnike

Procjene za ukrajinske vojne gubitke do kraja 2025. variraju, no analize poput one CSIS-a sugeriraju da su ukrajinske oružane snage pretrpjele između 500 000 i 600 000 ukupnih žrtava (poginulih, ranjenih i nestalih). Unutar te brojke, procjenjuje se da je između oko 100 000 i 140 000 ukrajinskih vojnika poginulo tijekom rata.

Nagađanja

Važno je naglasiti da se ove brojke navode bez službenih informacija koje samo Kijev i Moskva znaju. Tako bi stvarni gubici mogli biti manji, ali i dosta veći nego što se navodi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Prvi put u povijesti AI robot zarobio vojnike
U UKRAJINI

VIDEO Prvi put u povijesti AI robot zarobio vojnike

Ovo predstavlja prvi dokumentirani slučaj da su ruski vojnici zarobljeni od autonomnog kopnenog borbenog robota bez angažmana pješaštva
VIDEO Rusi dronom pogodili putnički vlak: Najmanje pet mrtvih, vojnici spašavali bebu
RATNI ZLOČIN

VIDEO Rusi dronom pogodili putnički vlak: Najmanje pet mrtvih, vojnici spašavali bebu

Napad na civilni vlak na sjeveroistoku Ukrajine Zelenski je nazvao terorizmom, a potresne snimke s mjesta udara šire se društvenim mrežama
Putin zove Zelenskog u Moskvu
SUDBONOSAN SASTANAK

Putin zove Zelenskog u Moskvu

I ukrajinski i američki čelnici ranije su pokušavali organizirati izravne razgovore između Zelenskog i Putina, no Moskva je više puta pronalazila razloge da izbjegne takav susret

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026