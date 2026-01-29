Obavijesti

U UKRAJINI

VIDEO Prvi put u povijesti AI robot zarobio vojnike

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo predstavlja prvi dokumentirani slučaj da su ruski vojnici zarobljeni od autonomnog kopnenog borbenog robota bez angažmana pješaštva

Na prvoj crti bojišnice ruski vojnici nisu se predali ukrajinskim postrojbama, već autonomnom borbenom stroju. Ukrajinski izviđačko-udarni kopneni robotski sustav Droid TW-7.62, temeljen na platformi NUMO, zarobio je tri ruska vojnika.

Ovo predstavlja prvi dokumentirani slučaj da su ruski vojnici zarobljeni od autonomnog kopnenog borbenog robota bez angažmana pješaštva. Proizvođač DevDroid objavio je videozapis incidenta, koji prikazuje novu stvarnost suvremenog ratovanja.

Snimka pokazuje kako se ruski agresori jedan po jedan približavaju robotskoj platformi, skidaju svoju opremu i liježu na tlo pokraj sustava, učinkovito izvršavajući sve zapovijedi bez izravnog kontakta s ukrajinskim snagama.

Ključna značajka sustava je umjetna inteligencija, koja mu omogućuje da:

autonomno otkriva ciljeve, zaključava ih, prati objekte u stvarnom vremenu.

Time se značajno smanjuje opterećenje operatera i povećava borbena otpornost postrojbe. DevDroid je naglasio simboličnu važnost ovog događaja. Droid TW-7.62: strojnica, umjetna inteligencija i autonomno zahvaćanje ciljeva.

Droid TW-7.62 je izviđačko-udarni robotski kompleks prilagođen strojnici KT-7.62 (PKT). Opremljen je balističkim računalom koje osigurava visoku preciznost i učinkovito djelovanje po ciljevima.

