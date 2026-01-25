Obavijesti

"NESPOSOBNI IZ EU"

Rusi poručuju: S Kajom Kallas nećemo nikad razgovarati o Ukrajini, a neće ni Amerikanci

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: Reuters

Admiral

Moskva je u nedjelju isključila razgovore sa šeficom europske diplomacije Kajom Kallas o okončanju rata u Ukrajini, ocijenivši i nju i vodstvo Europske unije "nesposobnima". 

- Vodstvu EU-a nedostaju vizionari koji znaju planirati i sagledati posljedice u budućnosti, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za rusku državnu televiziju.

- To su neki neobučeni, nekompetentni činovnici koji ne gledaju u budućnost i nisu u stanju razumjeti današnji koordinatni sustav - rekao je Peskov.

Russian President Putin meets Palestinian President Abbas in Moscow
Foto: Ramil Sitdikov

Dodao je kako zbog toga pati cijeli sustav međunarodnih odnosa. Napomenuo je da je Europska unija iz zamišljene ovisnosti o ruskoj nafti i plinu prešla u ovisnost o Sjedinjenim Državama.

Peskov je bio posebno kritičan prema Kallas, bivšoj estonskoj premijerki.

- S njom nikada nećemo ni o čemu razgovarati, a to neće činiti ni Amerikanci - poručio je, dodavši da će Moskva pričekati dok ona ne ode s dužnosti.

European Parliament plenary on territorial integrity and sovereignty of Greenland and the Kingdom of Denmark, in Strasbourg
Foto: Yves Herman

Peskov je to rekao nakon razgovora ukrajinskih i ruskih predstavnika koji su se, uz nazočnost američkih posrednika, održali u petak i subotu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

