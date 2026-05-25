Rusi poslali žestoko upozorenje Kijevu: 'Odmah napustite grad'

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova izdalo je hitno upozorenje stanovnicima Kijeva, uključujući diplomatsko osoblje i predstavnike međunarodnih organizacija, da što je prije moguće napuste ukrajinsku prijestolnicu. U priopćenju se navodi da Rusija namjerava izvesti "sustavne udare" na objekte povezane s ukrajinskim vojno-industrijskim kompleksom.

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je na Telegramu da će Rusija izvoditi "sustavne napade" na objekte u Kijevu nakon događaja koji je Moskva opisala kao "krvavi napad" na zgradu fakulteta i studentski dom u regiji Luhansk koja je pod ruskom kontrolom, a u kojem je navodno poginuo 21 student. "Sve je ovo došlo do točke pucanja", poručilo je rusko ministarstvo.

Moskva tvrdi da će mete biti lokacije na kojima se "uz pomoć NATO stručnjaka" projektiraju, proizvode i pripremaju ukrajinski dronovi.

"Udari će biti usmjereni i na centre za donošenje odluka i zapovjedna mjesta", navodi se u priopćenju.

Jedan od najtežih napada na Kijev

Upozorenje je uslijedilo dan nakon jednog od najjačih ruskih zračnih napada na Kijev od početka rata. U noći s 23. na 24. svibnja, Rusija je pokrenula masivan napad na ukrajinsku prijestolnicu koristeći oko 90 projektila i više od 600 dronova. U napadu je, kako su potvrdili ruski izvori, korištena i snažna hipersonična balistička raketa "Orešnik", koja ima nuklearne sposobnosti. To je treći put od početka rata da se koristi to oružje.

Prema ukrajinskim vlastima, u napadu su poginule najmanje dvije osobe, a ranjeno je najmanje 87. Zabilježena je golema materijalna šteta na stambenim zgradama, trgovačkim centrima i školama diljem grada. Ukrajinsko Ministarstvo za obnovu objavilo je da je nakon napada tijekom vikenda primilo gotovo 1000 zahtjeva za stambenu naknadu u Kijevu, što svjedoči o razmjerima štete.

Međusobne optužbe i poricanja

Ukrajina je odbacila ruske optužbe vezane uz napad na Starobilsk, ističući da njezine snage nisu ciljale civile. Glavni stožer priopćio je da su ukrajinske jedinice umjesto toga pogodile ruski vojni objekt na području Starobilska, točnije stožer jedinice za dronove Rubikon, za koju Kijev tvrdi da sudjeluje u napadima na ukrajinske civile.

"Oružane snage Ukrajine gađaju isključivo vojnu infrastrukturu i objekte koji se koriste u vojne svrhe, uz strogo poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i ratnih pravila", poručio je Glavni stožer.

S druge strane, ruski dužnosnici izjavili su da je ukrajinski napad dronom 22. svibnja pogodio studentski dom i kompleks fakulteta u Starobilsku, pri čemu je, kako tvrde, poginula 21 osoba, a ozlijeđene su 63. Neovisna provjera tvrdnji obiju strana i dalje je otežana zbog rata koji traje od 2022. godine.

Oštre međunarodne reakcije

Europski saveznici, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačke dužnosnike, osudili su ruske udare i upotrebu hipersonične rakete. Visoka predstavnica EU za vanjsku i sigurnosnu politiku, Kaja Kallas, oštro je osudila rusku upotrebu balističke rakete "Orešnik", nazvavši je "opasnim činom na rubu nuklearnog rata".

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha, zajedno s predstavnicima više od 70 stranih diplomatskih misija, posjetio je mjesta napada u Kijevu kako bi odao počast žrtvama i pozvao međunarodnu zajednicu na snažan odgovor na "ruski teror". Analitičari sugeriraju da bi Rusija mogla pripremati veliku ljetnu ofenzivu s ciljem stjecanja zamaha u ratu, koji je ušao u svoju petu godinu.

*uz korištenje AI-ja