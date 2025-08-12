Rusi probili crtu: Ukrajinci se povlače, prijeti pad Donbasa

Ruske snage probile su ukrajinsku crtu kod sela Zoloti Kolodjaz, sjeveroistočno od Dobropilje, ostvarivši jedan od najvećih teritorijalnih pomaka od početka pozicijskog rata. Prema podacima analitičara otvorenih izvora i platforme DeepStateMap, proboj je dubok najmanje 15 kilometara, dok pojedini izvori procjenjuju i do 19 kilometara. Time se, prema ocjenama vojnih analitičara, otvara mogućnost opkoljavanja strateški važnih gradova Slovjanska i Kramatorska.

Napad je započeo 10. kolovoza kada su ruske diverzantsko-izviđačke skupine u samo dva dana napredovale deset kilometara u dubinu ukrajinskog teritorija. Uslijedila je brza ofenziva motoriziranih jedinica na motociklima, koje su zaobišle obrambena uporišta i ušle u Kučeriv Jar, Zoloti Kolodjaz i Vesele. Prema izvješćima, u Vesele je posljednja 24 sata stiglo dodatnih dvadesetak vojnika, a ruski cilj je približavanje cesti Dobropilja–Kramatorsk te učvršćivanje položaja kod Novovodjane i Petrivke.

Analitičari kao glavni razlog ukrajinskog povlačenja navode kronični manjak pješaštva, problem prisutan od veljače prošle godine. Na prvoj crti, procjenjuju, nedostaje 30 do 40 posto potrebnog ljudstva, što onemogućava redovite rotacije i iscrpljuje postojeće postrojbe. Raspad koordiniranog zapovijedanja otvorio je prostor ruskim mobilnim skupinama za brzo zaobilaženje i novopodignutih utvrda.

Bohdan Krotevič, potpukovnik i bivši načelnik stožera obrane Mariupolja, na mreži X optužio je vrh ukrajinske vojske za strateške pogreške i slabljenje obrane na potezu od Pokrovska do Kostjantinivke. Prema njegovim riječima, Pokrovsk i Mirnohrad su gotovo opkoljeni, dok Kostjantinivka trpi sve jači pritisak.

Strahuje se da bi spajanjem ruskih snaga koje napreduju iz pravca Limana s onima kod Kostjantinivke mogao biti otvoren put za preuzimanje cijelog Donbasa, što bi, smatra Krotevič, ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu dalo snažan pregovarački adut.

Kako bi zaustavila daljnji prodor, ukrajinska vojska premjestila je 92. jurišnu brigadu s harkivskog sektora i 4. brigadu Nacionalne garde iz Dobropilje. No vojni izvori upozoravaju da te mjere neće biti dovoljne bez skraćivanja crte bojišta i jačanja zapovjedne strukture.