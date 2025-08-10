Obavijesti

VANCE TVRDI:

'Sporazum o miru u Ukrajini teško će ikoga zadovoljiti'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da će se 15. kolovoza na Aljasci sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi pregovarali o završetku rata u Ukrajini

Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je u nedjelju da je malo vjerojatno da će eventualna nagodba između Rusije i Ukrajine zadovoljiti ijednu od strana te da će nakon bilo koje verzije mirovnog sporazuma i Moskva i Kijev vjerojatno ostati "nesretni". Rekao je da SAD cilja na rješenje koje obje zemlje mogu prihvatiti. "To nikoga neće učiniti pretjerano sretnim. I Rusi i Ukrajinci vjerojatno će na kraju biti nesretni s njime", rekao je u intervjuu za Fox News.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da će se 15. kolovoza na Aljasci sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi pregovarali o završetku rata u Ukrajini.

Trump je rekao da su Rusija i Ukrajina blizu sporazuma o prekidu vatre koji bi mogao okončati taj sukob koji traje već tri i pol godine, a moguće je da će on od Ukrajine zahtijevati predaju značajnog teritorija.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je pak u subotu rekao da bi Ukrajina predajom teritorija prekršila svoj ustav, dodajući da "Ukrajinci neće pokloniti svoju zemlju okupatorima."

U intervjuu za Fox News snimljenom u petak, Vance je rekao da Sjedinjene Države rade na dogovoru sastanka između Putina, Zelenskija i Trumpa, ali ne misli da bi bilo produktivno da se Putin sastane sa Zelenskijem prije razgovora s Trumpom.

„Sada smo u trenutku u kojem, iskreno, pokušavamo steći dojam kako dogovoriti sastanke i slično, kada bi ova trojica čelnika mogla sjesti i razgovarati o okončanju ovog sukoba“, rekao je Vance.

