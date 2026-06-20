Rusi raketirali civile u Zaporižju, najmanje pet ljudi je poginulo

Ruska vojska nemilosrdno je u subotu uvečer raketirala područje Zaporižja. Eksplozije su odjekivale u kućama i zgradama i poginulo je najmanje pet, a ozlijeđeno 11 ljudi, javljaju ukrajinski vatrogasci. Sve hitne službe odmah su izašle na teren te i dalje provjeravaju brojne informacije o ljudima u ruševinama.

Foto: DSNS Ukraine

- Oštećeno je 12 višekatnica, objekt socijalne službe, privatne kuće i automobili. Na jednoj od lokacija spasioci su iz ruševina izvukli ženu - navode vatrogasci i dodaju kako su ugasili i niz požara koje su Rusi izazvali.

Ovo je samo jedan u nizu žestokih napada na civilnu infrastrukturu diljem Ukrajine. Vatrogasci i pirotehničari doslovno nemaju trenutka odmora. Jedna od najtežih intervencija bila je u petak u Harkivu gdje je u raketiranju zgrade poginuo čovjek, a ozlijeđeno je njih devet među kojima i dvoje djece.