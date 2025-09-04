Obavijesti

News

Komentari 9
PORUKA PUTINOVE LUTKE

Zaharova: Strana vojska u Ukrajini? To je neprihvatljivo

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zaharova: Strana vojska u Ukrajini? To je neprihvatljivo
3
Foto: Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastat će se u četvrtak u Parizu s Von der Leyen, glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i čelnicima Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva

Rusija ne planira razgovarati o raspoređivanju stranih vojnika u Ukrajini u bilo kojem formatu i to smatra neprihvatljivim, izjavila je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova novinarima u četvrtak. To je bio njezin komentar izjave predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen o planovima za slanje europskih snaga u Ukrajinu, ideju koju je odbacila i Njemačka. U intervjuu Financial Timesu u nedjelju, Von der Leyen je rekla da Europa izrađuje "prilično precizne planove" za raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini kao dio postratnih sigurnosnih jamstava koje će podržati i SAD.

"Rusija neće raspravljati o stranoj intervenciji u Ukrajini u bilo kojem formatu, koja je fundamentalno neprihvatljiva i ugrožava svaki oblik sigurnosti", rekla je Zaharova.

Izjave Von der Leyen odbacio je u utorak i njemački kancelar Friedrich Merz. "Ne postoje nikakvi precizni planovi za vojnu akciju, barem ne u Njemačkoj", rekao je Merz. 

"Europska unija nije odgovorna za donošenje odluka o vojnoj potpori Kijevu", istaknuo je i dodao da je to pitanje za tzv. koaliciju voljnih, širu skupinu zapadnih saveznika Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastat će se u četvrtak u Parizu s Von der Leyen, glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i čelnicima Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva.

VIDI SVJETLO NA KRAJU TUNELA Putin: Kraj rata kroz pregovore ako prevlada zdrav razum, ali spremni smo sve završiti silom
Putin: Kraj rata kroz pregovore ako prevlada zdrav razum, ali spremni smo sve završiti silom

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, političari na čelu "koalicije voljnih", tridesetak većinom europskih zemalja saveznica Ukrajine, nastoje osmisliti čvrstu ponudu Europe za zaštitu Ukrajinaca od potencijalnog budućeg ruskog napada, jednom kad se postigne mirovni sporazum.

Ukrajina, koja vjeruje da će Rusija ponovno pokušati izvršiti invaziju čak i ako se pronađe rješenje za rat koji je u tijeku, poziva na uspostavljanje europskih mirovnih snaga i obrambenih jamstava nalik NATO-ovima, kad se već ne razmatra njezino članstvo u tom savezu.

Rusija, koja širenje NATO-a prema svojim granicama smatra jednim od "temeljnih uzroka" aktualnog sukoba, kategorički odbacuje većinu ovih scenarija i želi da se njezini zahtjevi uzmu u obzir.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Macron: Ukrajinski saveznici dogovorili su se sigurnosnim jamstvima
STIGAO I ZELENSKI

FOTO Macron: Ukrajinski saveznici dogovorili su se sigurnosnim jamstvima

Sigurnosna jamstva uključivat će jačanje ukrajinske vojske, slanje kopnenih trupa radi osiguranja mira u Ukrajini i uključivanje SAD-a u sigurnosne obveze.
Putin: Kraj rata kroz pregovore ako prevlada zdrav razum, ali spremni smo sve završiti silom
VIDI SVJETLO NA KRAJU TUNELA

Putin: Kraj rata kroz pregovore ako prevlada zdrav razum, ali spremni smo sve završiti silom

„Meni se čini da će, ako prevlada zdrav razum, biti moguće dogovoriti se o prihvatljivom rješenju za kraj ovog rata. To je moja pretpostavka”, rekao je novinarima.
Merz: 'Putin je ratni zločinac'; Kremlj: 'Njegove stavove o miru u Ukrajini ne uzimamo u obzir'
SUKOB NA POLITIČKOJ SCENI

Merz: 'Putin je ratni zločinac'; Kremlj: 'Njegove stavove o miru u Ukrajini ne uzimamo u obzir'

Merz je u intervjuu za njemački kanal ProSieben.Sat1, emitiranom u utorak, rekao da je Putin "možda najteži ratni zločinac našeg doba" te da nema mjesta za popuštanje takvim pojedincima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025