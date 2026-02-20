Ruši se Noa na Zrću, oglasili se iz kluba: 'Apeliramo na vlast i institucije, sagledajte širu sliku'

- Više od 12 godina Noa Beach Club i Noa Island Retreat nisu bili samo klub i smještaj na svjetski poznatoj plaži Zrće na otoku Pagu – bili su platforma za hrvatski turizam, glazbenu industriju i međunarodnu promociju zemlje. Ovaj tjedan, nakon što je resort već srušen, ruši se i sam kultni klub, čime se dovodi u pitanje opstanak jedinog međunarodno prepoznatog festivalskog kompleksa u Republici Hrvatskoj, stoji na početku priopćenja Noa Grupe, koje prenosimo u cijelosti.

- Noa Beach Club postao je tijekom godina turistički i kulturni fenomen prepoznat diljem svijeta. Spoj vrhunske glazbene produkcije, jedinstvenog open-air koncepta i prirodne ljepote Jadrana učinio ga je nezaobilaznom destinacijom mlađih generacija iz više od 50 zemalja. Nakon rušenja Noa Island Retreata, sada se ruši i Noa Beach Club – najnagrađivaniji i međunarodno najprepoznatljiviji hrvatski glazbeni kompleks. Gašenjem posljednje globalno priznate festivalske destinacije zatvara se jedno važno poglavlje hrvatskog festivalskog turizma. Sezona je trajala šest mjeseci, od svibnja do listopada, a Zrće je u tom razdoblju godišnje posjećivalo više od 500.000 gostiju iz preko 50 zemalja. Zahvaljujući festivalima, programima i infrastrukturnim ulaganjima, turistička sezona na otoku Pagu značajno je produžena, uz izravne učinke na prihode lokalne zajednice, popunjenost smještaja i ukupnu gospodarsku aktivnost.

Noa Beach Club godinama se nalazio na DJ Mag Top 100 listi, uključujući 10. mjesto najboljih klubova na svijetu u 2025. godini, 5. mjesto među open-air klubovima globalno te 1. mjesto u Hrvatskoj, regiji i jugoistočnoj Europi prema glasovima publike. Time je Hrvatsku kontinuirano pozicionirao kao relevantnu globalnu festivalsku destinaciju.

Klub se prostire na više od 3.000 m² kapaciteta 5000 ljudi, na dvije etaže, s dva stagea, 11 barova, bazenima, VIP zonama, vlastitim yacht klubom i beach stageom kapaciteta do 15.000 ljudi. Danju je Noa bila plaža, wellness i gastro doživljaj, a noću spektakularna open-air pozornica svjetske razine, gdje su nastupala neka od najvećih glazbenih imena današnjice, kao što su Steve Aoki, Alan Walker, Carl Cox, Claptone, Cuebric, DJ Diesel, Gorgon City, Imanbek, John Summit, KAAZE, KSHMR, Lost Frequencies, Marshmello, Nervo, Nicky Romero, Plastik Funk, Quintino, Regard, Skrillex, Timmy Trumpet i brojni drugi, potvrđujući njezin status ravnopravan vodećim klubovima na Ibizi, u Miamiu ili na Mykonosu.

Ono što je Nou izdvajalo nije bio samo lineup, već sustavna ulaganja u infrastrukturu, sigurnost, edukaciju i produkcijsku izvrsnost.

Ogroman doprinos hrvatskom turizmu i lokalnoj ekonomiji

Noa Grupa d.o.o., koja je stajala iza Noa Island Retreata i Noa Beach Cluba, od 2014. godine poslovala je u turističkoj i uslužnoj djelatnosti transparentno i stabilno. Tijekom cijelog razdoblja uredno su podmirivana sva davanja prema državi, Zadarskoj županiji i Općini Kolan, uključujući jednu od najviših koncesijskih naknada na Jadranu.

Tvrtka je zapošljavala 60 stalnih djelatnika te oko 180 sezonskih radnika, dok je kroz svoje poslovanje izravno i neizravno osiguravala egzistenciju stotinama obitelji. Kroz suradnju s lokalnim dobavljačima, prijevoznicima, ugostiteljima, iznajmljivačima i drugim partnerima, Noa Grupa generirala je snažan multiplikativni učinak na cjelokupno gospodarstvo regije.

U proteklih deset godina u razvoj destinacije, infrastrukture i programskih sadržaja investirano je više od 40 milijuna eura vlastitih sredstava — čak 30 puta više od ugovorom predviđenih obveza. Sva komunalna infrastruktura bila je izgrađena sukladno projektima koje je ovjerila Zadarska županija.

Osim snažnog reputacijskog učinka, Noa Beach Club imao je mjerljiv i izravan gospodarski doprinos. Generirao je stotine milijuna eura prihoda, značajne koncesijske naknade i proračunske doprinose te bio ključni pokretač produljenja turističke sezone na otoku Pagu, čime je omogućavao da regija živi od turizma znatno dulje od tradicionalne ljetne sezone.

Inovacije i tehnologija — Noa kao lider

Noa Beach Club bio je jedan od rijetkih primjera u hrvatskom turizmu u kojem su se zabava, tehnologija i znanost sustavno povezivali. Kroz kontinuirana ulaganja u inovacije, sigurnost i digitalizaciju, Noa je postala tehnološki najnapredniji open-air klub u regiji.

U okviru EU projekata i razvojnih programa ostvarena je višegodišnja suradnja s akademskom zajednicom, uključujući Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) te Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB), kao i s domaćim i međunarodnim tehnološkim tvrtkama. U tim partnerstvima razvijana su i testirana napredna rješenja za sigurnost posjetitelja, upravljanje masom, energetsku učinkovitost i digitalne sustave, čime je Noa služila kao stvarni “živi laboratorij” za primjenu inovacija u turizmu.

Kompleks je implementirao AI sigurnosne sustave s analitikom u stvarnom vremenu, pametne narukvice, dronove za nadzor, vlastiti ticketing sustav, webshop i mobilnu aplikaciju. Takva rješenja uvedena su ranije nego na mnogim drugim europskim i svjetskim destinacijama, uz mjerljive koristi za sigurnost, organizaciju i iskustvo gostiju.

Poseban naglasak stavljen je i na održivost i energetsku neovisnost, uključujući razvoj i testiranje pametnih građevinskih panela (smart wall) te suradnju s hrvatskim tehnološkim sektorom na razvoju prve AI baterije na svijetu ,sustava za pohranu i upravljanje energijom.

Uz tehnološki razvoj, Noa je bila i platforma za znanje i edukaciju. Godinama je bila domaćin Croatia Beach Music Conferencea, okupljajući stručnjake iz industrije, akademske zajednice i institucija kroz panele, edukacije i stručne rasprave. U suradnji s Ministarstvom zdravstva provodile su se stručne studije i edukativni programi, dok su ekološke akcije i inicijative dodatno jačale društveno odgovornu dimenziju projekta.

Zahvaljujući ovakvom pristupu, Noa Beach Club izgradio je reputaciju inovativnog, tehnološki naprednog i kulturno osviještenog centra koji je nadilazio klasične okvire turističke ponude. Doista rijedak primjer uspješne sinergije turizma, tehnologije, akademske zajednice i javnih institucija, s konkretnim i mjerljivim koristima za destinaciju i hrvatski turizam u cjelini.

Rušenje unatoč urednim obvezama i podrškama institucija

Noa Grupa godinama je poslovala u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, uredno podmirujući sve financijske i zakonske obveze — od boravišnih pristojbi i komunalnih doprinosa do jedne od najviših koncesijskih naknada na Jadranu. Tijekom više od desetljeća poslovanja izdani su brojni važeći akti o kategorizaciji i drugi akreditirani dokumenti, bez osporavanja ili poništenja kroz redovni administrativni postupak.

Institucije i nadležna ministarstva u više su navrata potvrđivala zakonitost poslovanja i ulaganja Noa Grupe. U razvoj infrastrukture i sadržaja investirano je više od 40 milijuna eura vlastitih sredstava, višestruko više od ugovornih obveza, no unatoč tome, donesene su odluke koje su rezultirale rušenjem Noa Island Retreata — projekta koji je također uredno poslovao, zapošljavao radnike i generirao značajan prihod lokalnoj zajednici.

Novalja: Ruši se klub Noa na Zrću | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Odvjetnički tim Noa Grupe d.o.o. izražava duboko neslaganje s načinom i brzinom postupanja Državnog inspektorata, koji je bez okončanih sudskih postupaka i bez provedbe sudskog vještačenja, već srušio više od stotinu montažno-demontažnih u potpunosti legaliziranih objekata u vlasništvu Noa Grupe, a sad je na udaru i Noa Beach Club.

Unatoč činjenici da je Noa Grupa zatražila odgodu izvršenja do utvrđenja stvarnog činjeničnog i pravnog stanja, građevinska inspekcija je ignorirala i sudske zahtjeve i postupak vještačenja, koji do danas nije dovršen. Ovakvo postupanje, bez presedana po brzini i selektivnosti, izaziva sumnju u motive i zakonitost odluka. Posebno zabrinjava činjenica da su zanemarena postojeća rješenja o legalizaciji, manifestaciji, i da je primijenjena najstroža moguća sankcija – rušenje, bez mogućnosti ikakvog dijaloga i provjere.

Noa Grupa i njezin odvjetnički tim vjeruju da će nadležni Upravni sud, na temelju činjenica i struke, moći donijeti pravednu odluku te u cijelosti razotkriti niz nepravilnosti i sumnjivih okolnosti koje prate ovaj postupak, a koji je vođen žurno, protivno zakonskoj proceduri i bez poštivanja prava na obranu i stručnu procjenu.

Ovakve odluke Državnog inspektorata ne pogađaju samo jednu tvrtku, već cijeli segment hrvatskog zabavnog i festivalskog turizma, investicijsku sigurnost te percepciju Hrvatske kao pravno predvidive i stabilne destinacije za ulaganja, a razvoj događaja u ovom slučaju otvara ozbiljna pitanja o pravnoj sigurnosti, kontinuitetu institucionalne podrške i dugoročnoj strategiji razvoja turizma u Republici Hrvatskoj – poručuje Odvjetnički tim Noa Grupe.

Dugoročne posljedice za hrvatski turizam i međunarodni ugled

Ovakvim postupanjem nanesena je velika i teško nadoknadiva šteta — ne samo investitoru, već i tisućama gostiju diljem svijeta koji su unaprijed planirali i platili svoj dolazak, domaćim i inozemnim partnerima s kojima su postojali ugovorni odnosi, zaposlenicima, vlasnicima zemljišta, Općini Kolan, prijevoznicima, taxi službama te brojnim drugim pratećim djelatnostima koje su ovisile o radu kompleksa. Šteta se ne mjeri samo financijski, već i reputacijski — na razini cijele destinacije i Republike Hrvatske.

Najveća posljedica nije isključivo trenutačni gubitak prihoda, već prekid dugogodišnjeg procesa izgradnje lojalnosti i emocionalne povezanosti gostiju s Hrvatskom. Mladi ljudi koji su u Noi doživjeli svoja prva putovanja, prijateljstva i životne uspomene godinama su se vraćali — kasnije kao odrasli ljudi, s partnerima, obiteljima i prijateljima. Taj dugoročni „core memory“ efekt predstavlja neprocjenjiv kapital hrvatskog turizma, koji se ne može nadomjestiti marketinškim kampanjama. On se gradi iskustvom, povjerenjem i kontinuitetom.

Noa Beach Club i Noa Island Retreat bili su stvaratelji takvih iskustava — mjesta koja su generirala organsku globalnu promociju Hrvatske. Posjetitelji su postajali ambasadori destinacije, prenoseći svoje pozitivne doživljaje diljem svijeta. Gašenjem projekta prekida se višegodišnje stvaranje međunarodnog brenda i dugoročne baze “returning visitors” koji su Hrvatskoj donosili stabilan i održiv turizam.

Novalja: Ruši se klub Noa na Zrću | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Posljedice su već vidljive. Hrvatska gubi dva svoja najznačajnija međunarodna festivala — Germany Goes Zrće i Sonus Festival — čiji su organizatori najavili odlazak. Riječ je o manifestacijama koje su godinama dovodile desetke tisuća gostiju iz Njemačke i drugih europskih zemalja, uz snažan ekonomski i medijski učinak. Njihov odlazak znači izravan gubitak prihoda, vidljivosti i budućih dolazaka, ali i povjerenja međunarodnih partnera.

U trenutku kada europske i svjetske destinacije sustavno razvijaju festivalski i zabavni turizam kao segment koji privlači mlade, obrazovane i međunarodno mobilne posjetitelje, Hrvatska svjedoči gašenju posljednje globalno relevantne lokacije takvog profila. Time se dovodi u pitanje konkurentnost zemlje u segmentu koji generira dugoročne emocionalne veze s destinacijom i stabilan povrat gostiju kroz godine.

Ovakav razvoj događaja ima višeslojne posljedice — gospodarske, reputacijske i strateške — koje nadilaze jedan projekt i utječu na percepciju Hrvatske kao pouzdane, predvidive i investicijski sigurne turističke destinacije.

Rušenje Noe ne znači samo uklanjanje objekata. Ono znači brisanje jednog cijelog segmenta hrvatskog turizma — zabavnog i festivalskog turizma — u trenutku kada ga ostatak Europe sustavno razvija i strateški jača. Time Hrvatska ne gubi samo klub, već gubi međunarodnu poziciju, reputaciju i buduće generacije gostiju koji su godinama stvarali emocionalnu vezu s ovom destinacijom.

Noa Beach Club više od desetljeća gradila je priču zajedno s gostima iz cijelog svijeta, izvođačima i umjetnicima, zaposlenicima i suradnicima, partnerima, lokalnom zajednicom i institucijama. Bez te zajedničke energije, povjerenja i predanog rada Noa ne bi postala globalno prepoznatljiv simbol hrvatskog turizma. Svima njima upućuje se iskrena zahvalnost — jer su svojim doprinosom Hrvatsku učinili vidljivijom, poželjnijom i konkurentnijom na svjetskoj sceni.

Noa Grupa upućuje apel institucijama Republike Hrvatske, lokalnim vlastima Zadarske županije i Općine Kolan, kao i medijima i široj javnosti, da sagledaju širu sliku i dugoročne posljedice. Potrebno je otvoriti prostor za zakonita, transparentna i konstruktivna rješenja koja štite javni interes, ali i očuvanje projekata koji su dokazano doprinosili razvoju destinacije, zapošljavanju i međunarodnom ugledu Hrvatske. Jer odluke donesene danas određuju hoće li Hrvatska ostati konkurentna i otvorena destinacija budućnosti — ili će svjesno odustati od segmenta turizma koji je godinama bio jedan od njezinih najjačih globalnih aduta.

Zahvaljujemo svim gostima iz cijelog svijeta, izvođačima i umjetnicima, zaposlenicima, partnerima, suradnicima te lokalnoj zajednici koji su više od deset godina sudjelovali u izgradnji

ove priče. Njihova energija, povjerenje i podrška učinili su Nou globalno prepoznatljivim simbolom hrvatskog turizma i stvorili uspomene za cijeli život - poručuju iz Uprave Noa Grupe. U priopćenju su dodali i poslovne brojke:

· Više od 500.000 gostiju godišnje

· Gosti iz više od 50 zemalja svijeta

· Više od 25 međunarodnih festivala godišnje

· Više od 350 svjetski poznatih DJ-eva i izvođača

· Noa Beach Club: 3000m2, kapacitet 5.000 posjetitelja

· Noa Beach stage: 20.000 m², kapacitet 15.000 posjetitelja

· Poslovanje 6 mjeseci godišnje (travanj – rujan)

· 60 stalno zaposlenih

· Oko 180 sezonskih zaposlenika

· Veliki broj vanjskih suradnika, izvođača, prijevoznika i dobavljača

· Više od 40 milijuna eura privatnih investicija u destinacija (≈ 40 puta više od ugovorene obveze iz koncesije)

· Jedna od najviših koncesijskih naknada na Jadranu

· Više stotina tisuća eura godišnje za proračun Općine Kolan

· Višestruke nagrade i priznanja za produkciju, sigurnost i inovacije

· Uspješni višestruki EU projekti i inovacije

· Suradnje s fakultetima, ministarstvima, renomiranim tehnološkim tvrtkama