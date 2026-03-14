STRAŠNE SCENE

Rusi su napali tri ukrajinske regije, ima mrtvih i ranjenih

Piše HINA,
Rusi su napali tri ukrajinske regije, ima mrtvih i ranjenih
2
Foto: Yan Dobronosov

Odmah preko ruske granice u Belgorodskoj oblasti, regionalni guverner Vjačeslav Gladkov rekao je da je jedan stanovnik poginuo u ukrajinskom napadu na selo unutar granice

U ruskom granatiranju u jugoistočnoj ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj regiji ubijena je jedna i ranjeno šest osoba, a stradalih ima i u regijama Zaporižje i Belgorod, rekli su lokalni dužnosnici u petak.

Šef vojne uprave regije Dnjepropetrovsko Oleksander Ganzha rekao je na Telegramu da su ruske snage napale dvije lokacije u regiji.

Zelenski: Sjedinjene Države su tražile odgodu pregovora o okončanju rata u Ukrajini

Dalje na jugoistoku, guverner regije Zaporižje Ivan Fedorov rekao je da su četiri osobe ozlijeđene u ruskom napadu u blizini glavnog grada regije, koji se također zove Zaporižje.

Aftermath of Russian missile and drone strike, in Brovary
Foto: Valentyn Ogirenko

Odmah preko ruske granice u Belgorodskoj oblasti, regionalni guverner Vjačeslav Gladkov rekao je da je jedan stanovnik poginuo u ukrajinskom napadu na selo unutar granice.

Komentari 3
