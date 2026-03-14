POSJETA U FRANCUSKOJ

Zelenski: Sjedinjene Države su tražile odgodu pregovora o okončanju rata u Ukrajini

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Alina Smutko

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u petak da su Sjedinjene Države tražile odgodu posljednje runde trostranih pregovora o okončanju četverogodišnjeg sukoba s Rusijom

Zelenski, čije su izjave prenijeli razni ukrajinski mediji po završetku njegova posjeta Francuskoj, rekao je da je američka strana rekla da njihovim pregovaračima nije dopušteno napustiti SAD s obzirom na okolnosti na Bliskom Istoku. Rekao je da Rusija nije željela održati pregovore u SAD-u te je kao alternativne lokacije predložila Švicarsku ili Tursku.

Amerikanci su s obzirom na zbivanja na Bliskom istoku predložili Sjedinjene Države, rekao je Zelenski.

"Amerikanci su rekli da su spremni za sastanak, ali samo u Americi jer im rat i sigurnosna situacija onemogućuju napuštanje SAD-a", citirala je Zelenskija državna novinska agencija Ukrinform.

IZRAVNE POSLJEDICE Zelenski upozorio: Ako rat na Bliskom istoku potraje, Ukrajina bi mogla ostati bez pomoći
Zelenski upozorio: Ako rat na Bliskom istoku potraje, Ukrajina bi mogla ostati bez pomoći

Ukrajinsko izaslanstvo, rekao je, bilo je spremno za sastanak u Miamiju ili Washingtonu, ali Rusija je odbila prijedlog i predložila sastanak u Turskoj ili Švicarskoj, prijedlog koji su SAD isključile.

"Odmah smo rekli da smo spremni za sastanak sljedeći tjedan, pripremamo se za sastanak u Americi, Švicarskoj, Turskoj, pa čak, ako se ne boje, u Emiratima", rekao je Zelenski.

U konačnici, kako je rekao, organizacija sljedećeg kruga razgovora ovisi o američkoj strani. 

SAD objavio snimke polijetanja ‘nevidljivog‘ bombardera B-2. Washington nudi nagradu...
IZ MINUTE U MINUTU

SAD objavio snimke polijetanja ‘nevidljivog‘ bombardera B-2. Washington nudi nagradu...

Izraelska vojska objavila je u četvrtak da je u Teheranu napala kontrolne točke kojima upravlja Basidž, u sklopu nastojanja da oslabi vlast iranskih vjerskih vođa. Paravojna postrojba Basidž je pomoćna snaga pod kontrolom Revolucionarne garde (IRGC) koja se često koristi za gušenje prosvjeda unutar Irana.
VIDEO Upali s oružjem i zbrisali iz zlatarne! Imamo SNIMKU uhićenja: 'Uhvatili su bandu!'
OBA SU PALA

VIDEO Upali s oružjem i zbrisali iz zlatarne! Imamo SNIMKU uhićenja: 'Uhvatili su bandu!'

U PUZ-u navode kako su dvojica nepoznatih počinitelja, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinila razbojništvo nad dvije zaposlenice
USKOK 'češlja' Hrvatski skijaški savez: Erora uhvatili s 120.000 €, Pavlek tvrdi da mu podmeću?
DRAMA U SAVEZU

USKOK 'češlja' Hrvatski skijaški savez: Erora uhvatili s 120.000 €, Pavlek tvrdi da mu podmeću?

Navodno su isplate suradnicima išle kombinacijom gotovine i transakcija na račun, pa je ovakva praksa USKOK-u je otvorila sumnju u postojanje popratne dokumentacije za svaki iznos, kao i je li plaćen porez

