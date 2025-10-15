Obavijesti

RUSI POJAČALI NAPADE

Ukrajina uvela redukcije struje nakon ruskih napada, ovako večeras izgledaju ulice Kijeva

Foto: Gleb Garanich

Rusija je pojačala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu kako se približava zima, teško oštetivši proizvodnju plina i zavivši velike gradove uključujući glavni grad Kijev povremeno u tminu.

Ukrajina uvodi izvanredne redukcije struje u svim regijama osim dvjema nakon niza ruskih napada koji su nanijeli veliku štetu njezinu energetskom sustavu, rekli su u srijedu ukrajinski dužnosnici.

Kyiv experiences power outages after Russian drone and missile attacks
Foto: Thomas Peter

Ukrajinsko ministarstvo energetike priopćilo je da je zbog posljedica nedavnih napada prisiljeno uvesti redukcije struje.

Planirane redukcije već se provode u Donjeckoj oblasti na istoku zemlje i u Černihivskoj oblasti na sjeveru.

People use flashlights as they walk their dogs during a power blackout in Kyiv
Foto: Gleb Garanich

Ukrajinski ministar obrane Denis Šmihal rekao je u srijedu u Bruxellesu da se Ukrajina priprema za "jako tešku zimu" i pozvao partnere da joj pomognu da proizvede više dronova presretača. "Znamo da će Putin nastaviti s terorom."

