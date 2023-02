Rusi tjeraju migrante da ratuju za Putina: 'Šalju ih u Ukrajinu kao da su neke vreće krumpira'

Prema podacima zapadnih obavještajnih agencija i ruskih udruga za zaštitu ljudskih prava, Wagner grupa je iz ruskih zatvora vrbovala oko 50.000 zatvorenika za rat u Ukrajinu. Njih oko 80 posto, dakle 40.000, preminulo je ili 'nestalo' na bojišnici. Zapovjednici ih koriste kao topovsko meso, a one koji odbiju naredbe ubiju na licu mjesta, pričali su 'sretnici' koji su uspjeli pobjeći iz rata i plaćeničke skupine...

Šef Wagnera, skupine plaćenika poznate i kao 'Putinova privatna vojska' Jevgenij Prigožin tvrdi da su prestali regrutirati po zatvorima, ali izlazi sve više informacija koje to demantira. Nedavno smo pisali kako Rusi prijete onim zatvorenicima koji se odbiju pridružiti otvaranjem starih kaznenih slučajeva protiv njih. U zatvor dolaze članovi FSB-a koji 'lijepo objasne' zatvorenicima da su im opcije: ili šest mjeseci ugovora s Wagnerom, ili novih nekoliko godina kazne, za slučaj koji je po zakonu ušao u zastaru, ali se lako može ponovno pokrenuti...

U tim regrutacijama nisu mete samo ruski zatvorenici. Kako piše BBC, Prigožin i društvo u zadnje vrijeme redove 'popunjavaju' migrantima, većinom iz središnje Azije...

Anuar (BBC koristi lažno ime kako bi se zaštitio identitet) došao je u Rusiju iz centralne Azije 2018. godine pronaći posao. U nekom trenutku okrenuo se kriminalu te je osuđen za distribuciju narkotika. Poslan je 'kažnjeničku koloniju šest' u regiji Vladimir, jedan od najgorih zatvora u Rusiji, gdje svoju kaznu služi Aleksej Navaljni. Ustanova je poznata i kao 'zatvor za mučenje', izvještaji o brutalnom maltretiranju zatvorenika od strane čuvara su često pojava...

Krajem siječnja Anuar je rekao ocu kako je skupina zatvorenika iz središnje Azije poslana u Ukrajinu bez da su na to pristali...

- Puno je Uzbekistanaca, Kirgiza i Tadžikistanaca u tom zatvoru. Sad planiraju poslati još jednu skupinu u Ukrajinu, sin mi je jako zabrinut da i on ne bude među njima - rekao je zatvorenikov otac za BBC.

Priču da je skupina imigranata poslana u rat u Ukrajinu potvrdila je Olga Romanova, šefica organizacije 'Russia behind bars', koja brine o pravima zatvorenika. Više roditelja nesretnih imigranata obratilo joj se za pomoć...

- Nisu im ponudili izbor. Naredili su im da potpišu ugovore i poslali su ih na prve linije kao vreću krumpira - veli Romanova.

BBC je razgovarao i s Farukhom (nije pravo ime, zaštićen identitet) iz Uzbekistana koji kaznu služi u ruskom zatvoru u regiji Rostov. Kazao je kako se više ljudi iz zatvora pridružilo Wagneru kad su prvi put došli regrutirati. U početku su to bili dobrovoljci, ali kako je vrijeme prolazilo...

- Strah me da će nas poslati u rat. U početku sam i ja razmišljao da se odmah pridružim Wagneru. Svi smo mislili da je Rusija puno jača i da će pobijediti za mjesec, tri mjeseca, u roku od godinu dana... Ali sad, kad čujemo koliko ljudi gine, te kako nedostaje vojnika... To za nas nije dobro. Ako mi narede da odem i ja odbijem, mogu me proglasiti državnim neprijateljem - priča zabrinuto Farukh.

Prema dostupnim podacima, u Rusiji radi oko deset mil. ljudi iz Uzbekistana, Kirgistana i Tadžikistana. I Rusi ne ciljaju samo zatvorenike. U početku su nudili svim radnicima iz tih država koji se pridruže vosjci 'prečicu' do ruske putovnice, a u zadnje vrijeme sve popularnije su racije.

- Policija zaustavlja migrante na ulicama. Natjeraju ih da potpišu vojne ugovore. Puno njih nema pravu papirologiju za rad u Rusiji, puno ih ne živi na mjestima gdje su prijavljeni, puno ih je prekršilo pravila viznog sistema... I policija i druge službe im onda prijete kaznama i deportacijom ako se ne pridruže vojsci. Neke uspiju natjerati - veli aktivistkinja Valentina Chupik.

