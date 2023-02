'Putin je zmaj koji mora jesti. Ni granice ni oceani neće zaustaviti Ruse. Bilo je pokušaja atentata'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u velikom intervjuu za njemački Spiegel govorio je počecima rata, ukrajinskoj budućnosti, stranoj pomoći, Vladimiru Putinu...

Za početak, novinare je zanimalo kako se osjećao 24. veljače, kad je invazija krenula. Je li ga bilo strah hoće li on, kao i država preživjeti taj napad...

- Nismo ni razmišljali hoćemo li mi osobno preživjeti ovaj rat. Nije bilo vremena za to, a misao se nije javljala ni emotivno. Ne zato što smo takvi heroji. Reagirate kao osoba od krvi i mesa jer osjećate svoju odgovornost prema državi i shvaćate: ovo je vaš ured. Vi ste predsjednik države. Vi ste vođa i morate se ponašati kao vođa. I po ukrajinskom ustavu, i po unutarnjem stavu. Naravno, ljudi različito reagiraju. Neki se boje, drugi se saberu. Hvala Bogu, naš tim se uspio sabrati - kaže Zelenski i dodaje:

- Ne možete odmah razmišljati o zarobljavanju. To samo kvari atmosferu oko vas i izaziva sumnje u cijelom timu. To je kao ovo pitanje: “Zašto si ostao, a nisi pobjegao?” Ako pobjegneš, pobjeći će i čovjek pored tebe. Mora postojati osjećaj osobne odgovornosti.

Je li dojam da u početku niste dali dovoljno povjerenja američkim upozorenjima o invaziji, upitali su novinari Spiegela Zelenskog.

Foto: DAINA LE LARDIC/EU 2023/REUTERS

- Znate, to je kao s odvjetnicima – studirao sam pravo. Odvjetnici nikada ne kažu: Ova osoba je počinila zločin, već: Vjerojatno ga je počinila. I tako su određeni krugovi, uključujući i obavještajne službe naših partnera, upozoravali na vjerojatni napad, govorili su o njegovoj vjerojatnosti. Vratimo se sada korak unatrag, a ne govorim kao odvjetnik, nego kao osoba koja je upravo postala predsjednik, to je bilo 2019. I eto me, dobivao sam sva ta izvješća od obavještajne zajednice, vojske, vodstva. Mogućnost ruske ofenzive postojala je još od 2014. godine! Osoba koja je prije počinila kazneno djelo ima određenu vjerojatnost da će se ono ponoviti - veli Zelenski.

Potom je govorio o svojim prvim danima u uredu i planovima..

- Putinova okupacija je hibridna, on ne zauzima samo teritorij, nego i informacijski prostor, državne institucije .Na Krimu, gdje su Rusi držali flotu uz suglasnost Ukrajine, dijelili su putovnice, tamo su imali ljude iz tajne službe, televiziju, poznate osobe su bile Rusi... Ova podmukla okupacija pripremila je atmosferu koja je zauzimanje Krima učinila vjerojatnim. Moji zaključci kada sam postao predsjednik bili su: moramo početi postupno smanjivati ​​njihov utjecaj na naše medije, na naš Sabor. Moramo ih početi postupno čistiti iz naše vojske, naših agencija za provođenje zakona, naših obavještajnih agencija - kaže Zelenski i dodaje kako nisu imali nikakvu podršku NATO-a te da su ih im iz Francuske i Njemačke govorili kako neće biti rata.

Smatra kako su ruski planovi puno veći od same Ukrajine i da Putina treba zaustaviti:

- Najvažnije je shvatiti: ovo nije samo pomoć za Ukrajinu, već za stabilnost svijeta, ili barem Europe. Ugroženi su i drugi susjedi, samo je pitanje vremena. Ruska Federacija koristi svoju energetsku politiku, oružje, okupira teritorije - kaže Zelenski.

Foto: Ukrainian Presidential Press Ser

Novinari Spiegela upitali su Zelenskog je li bilo pokušaja atentata na njega. Izjavu bivšeg izraelskog premijera Naftalija Benetta, koji je kazao kako se s Putinom dogovorio da ovaj neće ubiti Zelenskog, nazvao je smiješnom.

- Naravno da je bilo pokušaja. Ukrajinski obavještajci uvjeravali su me da su posebni odredi poslane da me ubiju. To su rekli i Amerikanci i Britanci. Svi su govorili da će Rusi prvi udariti na mene - veli Zelenski, kojeg su zatim upitali o pritiscima Zapada da diplomatski okonča rat.

- Građani i njihovi čelnici vide potencijalnu prijetnju stabilnosti svojih zemalja, uključujući njihovu političku moć. Dakle, žele zaustaviti rat – a to je najbolje učiniti na račun drugih. Svakako ne na račun žrtava u vlastitoj zemlji. Ovdje niti ne pokušavam biti objektivan jer sam predsjednik države u ratu pa ću biti subjektivan. Izvucite zaključke iz onoga što sam rekao - priča ukrajinski predsjednik.

Foto: DAINA LE LARDIC/EU 2023/REUTERS

Novinare je zanimalo i kakve su bile šanse za prekid sukoba u prvim danima rata...

- U to vrijeme mnogi su htjeli završiti rat vrlo brzo. U roku od nekoliko tjedana ovo se gledište promijenilo. Zahvaljujući našoj energiji s jedne strane, i zahvaljujući onome što su učinili Putin i njegova vojska: Buča, Mariupolj...

Za Spiegel je komentirao i režim u Rusiji:

- Ukrajinci neće oprostiti Putinu. A većina zemalja u svijetu je odavno otpisala današnje rusko vodstvo. To me sada podsjeća na Hitlerov kraj: kad je izgubio svjetski rat, svejedno je bombardirao London. Učinio je to iako nije bio glup. Samo morate shvatiti: između nas postoji ogroman jaz, politički i povijesno. To je pitanje svjetonazora. A rezultat njegovog svjetonazora su: uništena područja, nepoštivanje međunarodnog prava, ljudskih prava, nepoštivanje svega što živi - kaže Zelenski i potom odgovara na pitanje "Kako zaustaviti Putina?".

- Svakodnevno smo razgovarali s europskim šefovima država i vlada i govorili: pozovite ga, zaustavite ga, zaustavite njegove trupe. Upozorio sam: dajte nam mnogo oružja. Također sam pozvao na preventivno oružje i sankcije. Ako su svi znali da će Putin napasti našu zemlju, zašto nisu uveli sankcije? Apsolutno je smiješno kada se svi javno zalažete za nas, a još volite izbjegavati sankcije ili uskratiti oružje. Vidim to kao prljavu politiku: znate da Rusija povijesno gubi ovaj rat, ali i dalje odbijate pomoći Ukrajini u slučaju da – sa šansama od jedan posto – Rusija pobijedi. Jer tada možeš reći Putinu: Sjećaš li se? Tada sam malo usporio! - kritičan je Zelenski prema određenim zapadnim državama. Iz ove izjave i njegovih prijašnjih, da se naslutiti kako u prvom redu misli na Njemačku.

Opet malo o Putinu..

Foto: ALAIN ROLLAND/EU 2023/REUTERS

- Ne možete ga zaustaviti jer Putin je zmaj koji treba jesti. Da zadovoljite njegov apetit, dajete mu jednu zemlju za drugom, ili barem njihove komade. A tvoj narod viče: „Naprijed! Natrpaj ga još! Naprijed!” Ali u današnjem svijetu, ni granice ni oceani neće zaustaviti Ruse. U to sam apsolutno siguran. Rekao sam šefu države koji se osjećao uvrijeđenim - a moram reći da to nije bio Olaf Scholz - da isporuka deset tenkova nema smisla. Ono što sam mislio: Nije stvar u broju tenkova i nema smisla oko toga se cjenkati. Dapače, ovo je politička odluka, baš kao i sankcije. Isporuke tenkova samo znače da smo svi ujedinjeni protiv ruske agresije. A sutra neće biti tenkova, bit će to avioni ili nešto drugo. Kad Rusi dođu do vaše granice, morat ćete žrtvovati živote svojih ljudi. Zato je ovo što Ukrajina danas radi povoljnije za vašu zemlju - kaže Zelenski i za kraj dodaje:

- Za eskalaciju su prvenstveno odgovorni Rusi. Ljude su mučili, ubijali i žive zakapali. Iz knjiga sam znao da postoji takva vrsta zločina, masovnog ubijanja. Ali nisam mogao zamisliti da se to opet dogodi u današnjem svijetu. Ako Putin dobije ovaj rat, učinit će isto i drugdje

