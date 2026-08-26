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PESKOV O RATCLIFFEU

Rusi tvrde da je šef CIA-e pričao s obavještajcima: 'Nije bilo sastanka s Putinom, on sve zna'

Piše HINA,
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Rusi tvrde da je šef CIA-e pričao s obavještajcima: 'Nije bilo sastanka s Putinom, on sve zna'
Foto: Evan Vucci/REUTERS
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Na novinarsko pitanje mogu li posjeti tako visokih američkih dužnosnika pomoći u poboljšanju odnosa između SAD-a i Rusije Peskov je odgovorio da su kontakti između obavještajnih agencija dviju zemalja pozitivna stvar.

Direktor CIA-e John Ratcliffe u utorak je u Moskvi razgovarao s ruskim obavještajnim dužnosnicima, ali se nije sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom, priopćio je u srijedu Kremlj.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima je rekao da je Putin obaviješten o ishodu razgovora s Ratcliffeom, u vrijeme eskalacije rata u Ukrajini i zastoja u nastojanjima da se postigne trajni mirovni sporazum između SAD-a i Irana.

No Peskov je odbio otkriti o čemu se razgovaralo ili dati bilo kakve pojedinosti.

"Sve što vam mogu reći je da je bilo kontakata putem sigurnosnih službi. Mogu vam reći i da nije bilo sastanaka s ruskim predsjednikom. Naravno, predsjednik Putin se o svemu se obavještava bez odgode", rekao je Peskov.

Na novinarsko pitanje mogu li posjeti tako visokih američkih dužnosnika pomoći u poboljšanju odnosa između SAD-a i Rusije Peskov je odgovorio da su kontakti između obavještajnih agencija dviju zemalja pozitivna stvar.

"Ovi kontakti se često nastavljaju čak i tijekom najtežih razdoblja u bilateralnim odnosima. Naš predsjednik je, usput rečeno, o tome govorio. No još je prerano reći u kojoj mjeri će to, općenito, pomoći u izlasku naših bilateralnih odnosa iz duboke krize u koju su zapali", rekao je.

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