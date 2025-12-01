Rusi tvrde da su zauzeli Pokrovsk, Putin: 'To otvara put za daljnji napredak vojske...'

Ruska vojska zauzela je ukrajinski rudarski grad Pokrovsk u istočnoj regiji Donjeck, koji je bio pod napadima oko godinu dana, rekao je u ponedjeljak novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin obaviješten. Nije bilo potvrde iz Kijeva.

Ruske snage su navodno zauzele i grad Vovčansk u susjednom Harkivu.

Tvrdnje se nisu mogle neovisno provjeriti, iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tijekom posjeta Parizu rekao da se i dalje vode intenzivne borbe oko Pokrovska i u Harkivu.

Promatrači sugeriraju da bi ruska objava vojnih osvajanja mogla biti tempirana prije očekivanog posjeta američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa Moskvi u utorak, dok Kremlj nastoji pokazati napredovanje prije razgovora o mogućem mirovnom planu.

Putin: Ovo je važan smjer!

Vladimir Putin je izjavio da bi zauzimanje ključnog ukrajinskog grada Pokrovska omogućilo vojsci da nastavi sa svojim zadacima u ofenzivnim operacijama u Ukrajini, prema ruskim novinskim agencijama koje je citirao Reuters.

„Ovo je važan smjer. Svi razumijemo koliko je važan. Osigurat će rješenja za buduće zadatke koje smo postavili na početku specijalne vojne operacije“, rekao je Putin tijekom posjeta zapovjednom mjestu u nedjelju.

Rusija svoju više od 3 i pol godine staru invaziju na Ukrajinu naziva specijalnom vojnom operacijom.

„Ruske oružane snage samouvjereno drže inicijativu i nastavljaju izvršavati zadatke operacije. Ruske snage napreduju u praktički svim smjerovima.“

Ukrajina, citiran je Putin, nije bila u stanju reagirati na napredak ruske vojske te je istaknuo uspjehe zabilježene dalje na jugu u Zaporiškoj regiji.

U svojim je izjavama Putin također opisao velike gubitke koje su, kako je rekao, pretrpjele ukrajinske snage u borbama kao "tragediju ukrajinskog naroda".