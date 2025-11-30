Obavijesti

News

Komentari 0
NISU JOŠ GOTOVI

Rubio o sastanku ukrajinskih i američkih pregovarača: 'Sve je jako delikatno i komplicirano'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Rubio o sastanku ukrajinskih i američkih pregovarača: 'Sve je jako delikatno i komplicirano'
Foto: Nathan Howard

Teški pregovori održani na Floridi, dok se Kijev suočava s pritiskom i priprema američki posjet Moskvi

Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je u nedjelju da "još uvijek ima posla" nakon "produktivnih" razgovora između ukrajinskih pregovarača i visokih američkih dužnosnika o američkom planu za okončanje rata s Rusijom.

Ovi razgovori na Floridi održani su u trenutku kada se Kijev suočava s intenzivnim vojnim i političkim pritiskom i posljedicama smjene šefa ureda Volodimira Zelenskija nakon korupcijskog skandala. Sastanak je također trebao pripremiti teren za posjet Moskvi izaslanika američkog predsjednika Stevea Witkoffa, kojeg Rusija očekuje idući tjedan.

Pozdravljajući "produktivne" razgovore, Rubio je priznao da "još uvijek ima posla" u pregovorima o okončanju rata s Rusijom.

'ZADATAK JE JASAN' Zelenskij šalje izaslanika u SAD: Idu pregovori o okončanju rata
Zelenskij šalje izaslanika u SAD: Idu pregovori o okončanju rata

"To je delikatno. Komplicirano je. Mnogo je elemenata u igri i jasno je da se u jednadžbi mora uzeti u obzir i druga strana, a to će se nastaviti kada gospodin Witkoff otputuje u Moskvu“, dodao je na konferenciji za novinare.

Witkoff i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, također su sudjelovali na sastanku na Floridi.

Glavni ukrajinski pregovarač, Rustem Umerov, opisao je razgovore kao "produktivne i uspješne".

TREĆI PUT Ruski dronovi ponovno upali u Moldaviju. Blokirali su zračni prostor na više od sat vremena
Ruski dronovi ponovno upali u Moldaviju. Blokirali su zračni prostor na više od sat vremena

Međutim, ranije je izvor blizak ukrajinskoj delegaciji rekao za AFP da pregovori između Amerikanaca i Ukrajinaca "nisu bili laki".

"Proces nije lak, jer se traži formulacija i rješenja", rekao je izvor, dodajući da je rasprava "konstruktivna" i da "svi žele konkretan rezultat kako bi se stvorila tema za daljnje pregovore između Sjedinjenih Država i Rusije".

VOJNA OPERACIJA Ukrajinci objavili snimke: 'Pogodili smo ruske tankere iz Putinove flote duhova...'
Ukrajinci objavili snimke: 'Pogodili smo ruske tankere iz Putinove flote duhova...'

Drugi visokopozicionirani izvor, upoznat s tekućim pregovorima, rekao je za AFP da su Amerikanci tijekom ovih razgovora željeli da se "dogovore završne točke (plana) kako bi mogli otići u Moskvu".

"Formulacija je komplicirana, uglavnom se tiče teritorija, jer se (Amerikanci) vide isključivo kao posrednici, a ne kao strana" koja podržava Kijev, dodao je ovaj izvor.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'
UŽAS U MEDULINU

Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom
Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića
DESNICA NA NOGAMA

Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića

Thompsonova prijetnja Tomaševiću zbog zabrane koncerta otvara širi politički sukob koji prijeti destabilizacijom Zagreba i testira moć HDZ-a, donosi novi broj tjednika Express u svojoj političkoj analizi
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025