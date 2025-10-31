Rusi u Ukrajinu regrutiraju Balkance: "Ako Bog da, ići ćemo s ruskom braćom na Kosovo"

Zbog velikih gubitaka i slabog odaziva Rusa, u srpnju 2025. ruski je predsjednik potpisao uredbu kojom se strancima dopušta služenje u ruskoj vojsci ne samo tijekom izvanrednog stanja, već i u redovitom razdoblju novačenja. Tim novinara Detektora je otkrio kako Rusi u Ukrajinu regrutiraju i Balkance.

- Braćo, ne zaboravite, bilo kakva pitanja - idete kao turisti u Rusiju. Nikakvih drugih odgovora - samo je jedna od poruka u Telegram grupi "SVO". Broj članova je tijekom nekoliko tjedana porastao s desetak na nekoliko desetaka. Istraživanje Detektora otkrilo je da kanali za novačenje dragovoljaca iz BiH i Srbije nesmetano funkcioniraju te da se putem njih novače deseci ljudi, obično uz pomoć plaćenika s Balkana koji su ranije otišli u Rusiju.

Budućim borcima obećaju da će dobiti plaće od nekoliko tisuća maraka, rusko državljanstvo, kao i određene pogodnosti za njihove obitelji.

Novinari Detektora stupili su u kontakt s Dejanom Berićem u Rusiji koji je jedan od najpoznatijih srpskih plaćenika u ruskoj vojsci. "Dobar dan, Igore. Deki je. Govorite li ruski?", bilo je jedno od prvih pitanja koje je Berić postavio u razgovoru na Telegramu.

Nakon što je dobio negativan odgovor, Berić je pojasnio da u tom trenutku ugovor mogu potpisati samo muškarci od 20 do 49 godina koji govore ruski. Kasnije je cijela priča dobila obrat jer je srpski plaćenik u privatnoj poruci najavio da se formira nova jedinica u kojoj će biti "mnogo Srba" te da ruski jezik neće biti obavezan.

Novinari Detektora javili su se i na još jedan oglas za novačenje u rusku vojsku, koji je sredinom listopada objavljen na srpskom jeziku, ovoga puta na Facebook profilu pod imenom "Četnik Dobrovoljac".

Novinari Detektora su s njegovih fotografija s istoimenog Facebook profila utvrdili da je riječ o osobi koja se 2024. godine predstavljala kao Željko Tomić. Tomić, čiji identitet Detektor nije neovisno potvrdio, snimljen je na bojištu u društvu Darija Ristića, dragovoljca iz Modriče.

U objavi je bio podijeljen i ruski broj telefona na ime Aslan. Novinari su ga kontaktirali izravno putem Telegrama. Nakon neodgovorenog poziva stigla im je poruka na srpskom jeziku da pošalju poruku.

Na pitanje o uvjetima ugovora Aslan je odgovorio da će, odmah po potpisivanju jednogodišnjeg ugovora, biti isplaćeno oko 52.000 maraka, dok će plaća iznositi oko 5.500 maraka. U jednoj od poruka Aslan je objasnio da je i sam u Rusiji, gdje služi u vojsci, te da ga je njegov prijatelj Srbin zamolio da pomogne ljudima iz Srbije da potpišu ugovor o služenju vojnog roka.

"Svi smo braća", bila je jedna od njegovih poruka.