Obavijesti

News

Komentari 0
OBUKA S PUŠKAMA

Ruski plaćenici? Priveli Srbe koji su trenirali ratnike. Trebali su u nedjelju rušiti vlast Moldavije

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
Ruski plaćenici? Priveli Srbe koji su trenirali ratnike. Trebali su u nedjelju rušiti vlast Moldavije
Foto: POLITIA.RM

Ovo je nastavak akcije moldavske policije koja je ponedjeljak uhitila 74 čovjeka u 250 racija kao dio istrage o navodnom planu, kojeg je podržala Rusija, za širenje masovnih nereda i destabilizaciju zemlje

Srpski policajci i tajna služba BIA priveli su dva muškarca  L. P. (1988) i S. S. (1978) koje sumnjiče da su organizirali borbeno-taktičke obuke za državlјane Moldavije i Rumunjske. Cilj im je bio, navodi srpski MUP obučavanje za efikasnije pružanje fizičkog otpora policijskim službenicima Moldavije u slučaju nereda tijekom izbornog dana u toj zemlјi, zakazanog za 28. rujna ove godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kako se sumnja L. P. je organizirao i financirao obuku koja je sprovedena u jednom ugostitelјskom objektu u blizini Loznice, dok se S. S. tereti da mu je u tome pomagao. Obuka je, kako se sumnja, provedena u periodu od 16. srpnja do 12. rujna za između 150 i 170 državlјana Moldavije i Rumunjske - navode iz policije..

Pretresli su im stanove i oduzeli laptope, mobitele, kao i uređaj za detekciju i praćenje radio-frekventnih signala. Kod starijeg muškarca pronašli su nelegalni pištolj za što je dobio dodatnu kaznenu prijavu.

- Nakon pokretanja istrage u vezi s ovim slučajem, Ministarstvo pravde Republike Srbije od Republike Moldavije putem međunarodne pravne pomoći zatražit će informacije i dokaze radi dalјeg vođenja postupka. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz kaznenu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Šapcu - navode iz MUP-a.

Naime, ovo je samo dio šire akcije, navodi Blic, jer je moldavska policija ponedjeljak uhitila 74 čovjeka u 250 racija kao dio istrage o navodnom planu, kojeg je podržala Rusija, za poticanje masovnih nereda i destabilizaciju zemlje.

Na snimci, koju je objavila moldavska policija, vidi se kako traje obuka u napuštenoj zgradi. Prvo se prikazuje grupa koja vani među drvenim stolicama i stolovima vježba kretanje. Potom prikazuju vježbu u napuštenoj zgradi ljudi s pancirkama i puškama. Sve su, navode Moldavci, odrađivali ubačeni ruski obavještajci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'
BRUTALNI NAPAD U NAŠICAMA

Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'

Dominik V. (24) bori se za život u osječkoj bolnici. Prije šest dana pretukla ga je skupina maloljetnika. Jedan je imao svega 15 godina. Udarali su ga rukama i nogama dok je ležao na podu. Roditelji žrtve u potpunom očaju
ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!
ZAVRŠIO U PRITVORU

ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!

Od njega je oduzeto oružje D kategorije, namijenjeno za airsoft. Nad 40-godišnjakom se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, priopćili su iz policije.
FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!
POGLEDAJTE PREOBRAZBU

FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!

Andrej Plenković ove je godine prošao veliku transformaciju, što se jasno vidi na njegovim najnovijim fotografijama iz rujna – premijer je vidno mršaviji u odnosu na proljeće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025