Ruski plaćenici? Priveli Srbe koji su trenirali ratnike. Trebali su u nedjelju rušiti vlast Moldavije

Srpski policajci i tajna služba BIA priveli su dva muškarca L. P. (1988) i S. S. (1978) koje sumnjiče da su organizirali borbeno-taktičke obuke za državlјane Moldavije i Rumunjske. Cilj im je bio, navodi srpski MUP obučavanje za efikasnije pružanje fizičkog otpora policijskim službenicima Moldavije u slučaju nereda tijekom izbornog dana u toj zemlјi, zakazanog za 28. rujna ove godine.

- Kako se sumnja L. P. je organizirao i financirao obuku koja je sprovedena u jednom ugostitelјskom objektu u blizini Loznice, dok se S. S. tereti da mu je u tome pomagao. Obuka je, kako se sumnja, provedena u periodu od 16. srpnja do 12. rujna za između 150 i 170 državlјana Moldavije i Rumunjske - navode iz policije..

Pretresli su im stanove i oduzeli laptope, mobitele, kao i uređaj za detekciju i praćenje radio-frekventnih signala. Kod starijeg muškarca pronašli su nelegalni pištolj za što je dobio dodatnu kaznenu prijavu.

- Nakon pokretanja istrage u vezi s ovim slučajem, Ministarstvo pravde Republike Srbije od Republike Moldavije putem međunarodne pravne pomoći zatražit će informacije i dokaze radi dalјeg vođenja postupka. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz kaznenu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Šapcu - navode iz MUP-a.

Naime, ovo je samo dio šire akcije, navodi Blic, jer je moldavska policija ponedjeljak uhitila 74 čovjeka u 250 racija kao dio istrage o navodnom planu, kojeg je podržala Rusija, za poticanje masovnih nereda i destabilizaciju zemlje.

Na snimci, koju je objavila moldavska policija, vidi se kako traje obuka u napuštenoj zgradi. Prvo se prikazuje grupa koja vani među drvenim stolicama i stolovima vježba kretanje. Potom prikazuju vježbu u napuštenoj zgradi ljudi s pancirkama i puškama. Sve su, navode Moldavci, odrađivali ubačeni ruski obavještajci.