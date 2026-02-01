U ruskom napadu dronom ubijeno 12 ukrajinskih rudara

U ruskom napadu dronom na autobus koji je prevozio rudare ubijeno je najmanje 12 ljudi, rekli su ukrajinski dužnosnici u nedjelju, nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski najavio nove mirovne pregovore, dok vlada nesigurnost oko ruske objave o obustavi napada na energetsku infrastrukturu. Prvi potpredsjednik vlade Denis Šmihal rekao je da je napad u jugoistočnoj regiji Dnipropetrovsk bio "ciničan i ciljan" napad na radnike energetskog sektora.

Njihov poslodavac DTEK rekao je da su žrtve putovale nakon završetka smjene.

Kijev je pod američkim pritiskom da prihvati mirovni sporazum, u gotovo četverogodišnjem ratu dok se nosi s ruskom kampanjom zračnih napada koje su uništile energetski sustav zemlje tijekom jedne od najhladnijih zima proteklih godina.

Prvi krug trilateralnih pregovora između Ukrajine i Rusije kojima posreduje SAD održan je krajem siječnja, no nije došlo do napretka glede ključnog pitanja teritorija.

Moskva traži da Kijev odustane od dijela teritorija na istoku zemlje, što Ukrajina ne želi učiniti.

Zelenskij je rekao da će se nova runda pregovora održati 4. i 5. veljače i da je Ukrajina, koja se bori da zaustavi ruski napredak na bojišnici, spremna za "sadržajne" pregovore.

Kremlj je objavio prije dva dana da se slaže s obustavom napada na energetsku infrastrukturu do nedjelje, na zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa, a Kijev je rekao da će učiniti isto.

Ukrajina, koja se suočava s novim zahlađenjem u nedjelju, s temperaturama koje se kreću oko minus 15, rekla je da bi obustava trebala trajati do sljedećeg petka.

Zemlje nisu prijavile većih napada na svoje energetske sustave proteklih dana, no Zelenskij je u nedjelju kazao da je bilo drugih napada.

Također je naglasio da je napadnuta energetska mreža dva grada, ali nije eksplicitno optužio Rusiju da je prekršila energetski prekid vatre.

U glavnom gradu Kijevu, gotovo 70 stambenih zgrada i dalje je u nedjelju popodne bilo bez grijanja, rekao je potpredsjednik vlade Oleksij Kuleba, dok je novi val žestoke hladnoće obuzeo veći dio zemlje.

Temperature bi trebale dodatno pasti na minus 20 stupnjeva u Kijevu u ponedjeljak.