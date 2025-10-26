Obavijesti

News

Komentari 1
RAT U UKRAJINI

Rusi upali u Pokrovsk. Borbe se vode doslovno za svaku kuću

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Ukrajinska policija

Ukrajinci su objavili kako su Rusi u zadnja dva mjeseca na tom području izgubili 15700 vojnika, 1364 komada vojne opreme, uključujući 36 tenkova, 121 oklopno vozilo i 162 topnička sustava

Manje ruske pješačke skupine ušle su u Pokrovsk oko kojeg bijesne žestoke borbe od 18. srpnja 2024. godine. Informaciju o infiltriranju ruskih vojnika potvrdio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine.

 - Situacija na području Pokrovsko–Mirnogradske aglomeracije i na Očeretinskom odsjeku Pokrovskog smjera ostaje teška. Protivnik ima brojčanu nadmoć i pojačava napadačke napore. Jedinice Oružanih snaga i drugih sastavnica Snaga obrane Ukrajine u određenim zonama nastavljaju voditi obrambene, kao i izviđačko-udarne i jurišne akcije te nanose neprijatelju znatne gubitke - objavili su Ukrajinci.

Dodali su kako su u posljednjih deset dana ukrajinske snage na Očeretinskom području ostvarile značajan napredak, vratile kontrolu nad naseljima Kučeriv Jar i Sudetske. Time je, od 21. kolovoza 2025., situacija na tom odsjeku stabilizirana, a je oslobođeno je devet naselja, a još devet očišćeno od neprijateljskih diverzantskih skupina. Samo u proteklih deset dana ondje je eliminirano 1756 ruskih vojnika i uništeno 75 jedinica tehnike.

Ukrajinci su objavili kako su Rusi u zadnja dva mjeseca na tom području izgubili 15700 vojnika, 1364 komada vojne opreme, uključujući 36 tenkova, 121 oklopno vozilo i 162 topnička sustava. Navode da su uništili i 4689 bespilotnih letjelica različitih tipova.

200 Rusa upalo u grad

Što se tiče samog grada Pokrovska, Ukrajinci su objavili kako se vode teške borbe i potvrdili navode da su Rusi ušli u grad.

 - Vojnici naših jedinica, koji izvršavaju borbene zadatke na tim položajima, svakodnevno provode kompleksne mjere na pristupima gradu. Neprijatelj, koristeći međupoložaj i prodiranje malih pješadijskih skupina, koncentrirao je u gradu oko 200 vojnika. U naseljenom mjestu traju pješački okršaji, intenzivno djeluju jedinice bespilotnih letjelica. Pokušaji neprijatelja da prodru dublje i učvrste se u gradskoj izgradnji zaustavljaju se provođenjem kontra-diverzantskih mjera - objavili su iz vrha ukrajinske vojske.

