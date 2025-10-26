Trump ne želi da Amerika ratuje protiv Rusije, ali zato želi da Europa ratuje protiv Kine

Premda nije dobio ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir, predsjednik Trump ne odustaje od pokušaja da isposluje mirovni sporazum Rusije i Ukrajine. Kao što je uporan u poticanju i izravnom organiziranju kaznenog progona svojih političkih protivnika na domaćem planu ozbiljno dovodeći u pitanje status SAD-a kao pravne države, isto tako je uporan u primoravanju Ukrajine na prihvaćanje kapitulacije. Mnogi su njegovu nedavnu izjavu da je Rusija tigar od papira i da bi Ukrajina, zajedno s Europom, mogla osloboditi sve okupirane dijelove Ukrajine shvatili kao najavu izravnog američkog angažmana u tom ratu. No, značenje njegova izjave bilo je upravo suprotno. To je bio poziv Europi i Ukrajini da same, bez pomoći Amerike, pobijede Rusiju ako smatraju da je ona doista toliko slaba.

