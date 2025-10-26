Obavijesti

Trump ne želi da Amerika ratuje protiv Rusije, ali zato želi da Europa ratuje protiv Kine

Piše Božo Kovačevič, bivši veleposlanik RH u Rusiji,
Europski ministri nastavljaju se ponašati kao da je riječ samo o igri, a ne i o stvarnoj opasnosti da, zbog njihove nezrelosti i neodgovornosti, ratni požar zahvati Europu, piše bivši diplomat u Expressu

Premda nije dobio ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir, predsjednik Trump ne odustaje od pokušaja da isposluje mirovni sporazum Rusije i Ukrajine. Kao što je uporan u poticanju i izravnom organiziranju kaznenog progona svojih političkih protivnika na domaćem planu ozbiljno dovodeći u pitanje status SAD-a kao pravne države, isto tako je uporan u primoravanju Ukrajine na prihvaćanje kapitulacije. Mnogi su njegovu nedavnu izjavu da je Rusija tigar od papira i da bi Ukrajina, zajedno s Europom, mogla osloboditi sve okupirane dijelove Ukrajine shvatili kao najavu izravnog američkog angažmana u tom ratu. No, značenje njegova izjave bilo je upravo suprotno. To je bio poziv Europi i Ukrajini da same, bez pomoći Amerike, pobijede Rusiju ako smatraju da je ona doista toliko slaba.

