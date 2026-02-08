Obavijesti

BALISTIČKI PROJEKTILI

Rusi žestoko bombardirali Kijev. Kličko: Ostanite u skloništima

Piše Filip Sulimanec,
Rusi žestoko bombardirali Kijev. Kličko: Ostanite u skloništima
Foto: State Emergency Service of Ukrai

Odmah nakon napada nestalo je struje u najmanje jednom okrugu Kijeva, i to ranije od planiranog

Ruske snage napale su Kijev balističkim projektilima. U glavnom gradu i u nizu oblasti izdano je upozorenje na zračni napad. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je o brzim zračnim ciljevima iznad Černihivske oblasti koji su se kretali prema Kijevskoj oblasti, a potom i prema glavnom gradu, piše Ukrainska Pravda.

 - Kijev je pod napadom balističkih projektila. Snage protuzračne obrane djeluju. Molimo ostanite u skloništima - rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Odmah nakon napada nestalo je struje u najmanje jednom okrugu Kijeva, i to ranije od planiranog.

Power blackout in Kyiv
Foto: Anatolii Stepanov

Napad dolazi u jeku ruske kontinuirane kampanje dronovima i projektilima protiv ukrajinske energetske infrastrukture, koja je teško oštetila energetski sustav zemlje i prisilila vlasti na uvođenje dugotrajnih redukcija struje usred ledenih temperatura.

RAT U UKRAJINI JEZIVO! Ukrajinski vojnici presreli signal i gledali kako ruski dron ide direktno na njih
JEZIVO! Ukrajinski vojnici presreli signal i gledali kako ruski dron ide direktno na njih

Ranije, 8. veljače, Ukrenergo, državni operator elektroenergetske mreže, objavio je da je ukrajinski energetski sustav i dalje pod snažnim pritiskom, pri čemu su nuklearne elektrane djelomično isključene s elektroenergetske mreže nakon ruskog masovnog napada na kritičnu infrastrukturu Ukrajine tijekom noći 7. veljače.

