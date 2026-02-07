Novi američki plan? Žele da se rat u Ukrajini okonča do lipnja: 'Izbori su im definitivno važniji'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako Sjedinjene Američke Države žele da se rat između Ukrajine i Rusije okonča mirovnim sporazumom do početka ljeta, dodavši kako je Washington predložio da se idući krug pregovora održi već sljedeći tjedan na američkom tlu. Ova diplomatska inicijativa dolazi u trenutku dok Rusija nastavlja s masovnim napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, ostavljajući stotine tisuća ljudi bez struje i grijanja usred vala hladnoće.

Zelenski je u razgovoru s novinarima u petak navečer potvrdio da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa inzistira na jasnom vremenskom okviru.

​- Amerikanci predlažu da strane okončaju rat do početka ovog ljeta i vjerojatno će vršiti pritisak na obje strane upravo prema tom rasporedu - rekao je Zelenski u izjavi objavljenoj u subotu.

Pritisak zbog američkih izbora

Kao ključni razlog za žurbu, ukrajinski predsjednik naveo je unutarpolitičku situaciju u SAD-u, prvenstveno nadolazeće izbore za Kongres u studenome, koji će postati glavni fokus američke administracije.

​- Izbori su im definitivno važniji. Nemojmo biti naivni - poručio je.

SAD je po prvi put predložio da se pregovarački timovi Ukrajine i Rusije sastanu u Sjedinjenim Državama, najvjerojatnije u Miamiju, i to već za tjedan dana.

​- Potvrdili smo svoje sudjelovanje - dodao je Zelenski.

Unatoč optimizmu oko novog sastanka, Zelenski je izrazio i zabrinutost da bi Trump, pod pritiskom da ostvari vanjskopolitički uspjeh prije izbora, mogao sklopiti dogovor s Rusijom iza leđa Kijeva. Naglasio je kako bilo kakvi bilateralni sporazumi između Washingtona i Moskve koji se tiču Ukrajine ne smiju biti u suprotnosti s ukrajinskim ustavom i zakonima te se o njima ne može raspravljati bez sudjelovanja Kijeva.

Novi val napada na energetsku mrežu

Samo nekoliko sati nakon najave diplomatskih napora, Rusija je pokrenula još jedan veliki napad na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu. Prema riječima Zelenskog, ruske snage ispalile su više od 400 dronova i oko 40 projektila različitih tipova, ciljajući ključne objekte poput proizvodnih postrojenja i distribucijskih trafostanica.

Napadi su se dogodili unatoč nedavnom prijedlogu SAD-a o "energetskoj deeskalaciji", odnosno obustavi napada na energetsku infrastrukturu, što je Ukrajina prihvatila, dok Rusija još nije odgovorila. Najteže su pogođene regije u središnjoj i zapadnoj Ukrajini, uključujući Lavovsku i Rivnensku oblast, ali i Kijevska te Harkivska regija. Samo u Lavovskoj oblasti više od 600.000 korisnika ostalo je u subotu ujutro bez električne energije.

​- Svaki dan Rusija može izabrati stvarnu diplomaciju, ali umjesto toga bira nove udare. Moskvi se mora oduzeti mogućnost da koristi hladnoću kao oružje protiv Ukrajine. Za to su nam potrebni projektili za Patriot, NASAMS i druge sustave protuzračne obrane - rekao je Zelenski.

Teritorij ostaje glavna prepreka

Iako se pregovori nastavljaju, ključna pitanja ostaju neriješena i predstavljaju glavnu prepreku bilo kakvom trajnom miru. Kremlj i dalje inzistira da se Kijev odrekne cijele regije Donbas, čiji je dio još uvijek pod kontrolom ukrajinskih snaga. Ukrajina, s druge strane, odlučno odbija bilo kakve teritorijalne ustupke, ističući da neće potpisati sporazum koji ne jamči njezinu sigurnost od budućih ruskih invazija.

Osim pitanja Donbasa, strane se ne mogu usuglasiti ni oko kontrole nad nuklearnom elektranom Zaporižja, koju je Rusija okupirala još 2022. godine. Unatoč ovim preprekama, prethodni razgovori u Abu Dhabiju početkom veljače rezultirali su dogovorom o razmjeni 157 ratnih zarobljenika sa svake strane, što su američki posrednici ocijenili kao dokaz da "održivi diplomatski angažman donosi opipljive rezultate".