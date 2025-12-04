Obavijesti

News

Komentari 0
PUNO JE RAZLOGA...

Rusija blokirala Snapchat

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rusija blokirala Snapchat
Foto: DADO RUVIC/REUTERS

Rusija je ranije u četvrtak blokirala Appleovu aplikaciju za video-pozive FaceTime, u sklopu jačanja kampanje suzbijanja stranih tehnoloških platformi

Rusija je blokirala pristup Snapchatu, društvenoj mreži za razmjenu fotografija i video snimaka koje se objavljuje privremeno, objavila je u četvrtak državna novinska agencija RIA, pozivajući se na regulatora za komunikacije Roskomnadzor.

Ruske vlasti objasnile su da je jedan od razloga za zabranu navodna zloupotreba Snapchata "za organizaciju i izvođenje terorističkih djela u zemlji te za regrutiranje počinitelja".

Pokretanje videa...

GORIVO NA KRIMU 00:24
Nestašica goriva na Krimu | Video: Telegram

Rusija je ranije u četvrtak blokirala Appleovu aplikaciju za video-pozive FaceTime, u sklopu jačanja kampanje suzbijanja stranih tehnoloških platformi koje se, prema tvrdnjama vlasti, koristi za kriminalne aktivnosti.

FILE PHOTO: Snapchat app is seen on a smartphone in this illustration
Foto: DADO RUVIC/REUTERS

Odluka je uslijedila nakon restrikcija uvedenih Googleovu YouTubeu, Metinom WhatsAppu i Telegramu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju
VREMENSKA PROGNOZA

PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku povremeno jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena, lokalno jaka bura...
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan
Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici
SENZACIJA NA NEBU

Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici

Međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS slikali su i u Srednjoj školi Jelkovec, koja sudjeluje u međunarodnom projektu Comet Chasers

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025