Rusija blokirala Snapchat

Rusija je blokirala pristup Snapchatu, društvenoj mreži za razmjenu fotografija i video snimaka koje se objavljuje privremeno, objavila je u četvrtak državna novinska agencija RIA, pozivajući se na regulatora za komunikacije Roskomnadzor.

Ruske vlasti objasnile su da je jedan od razloga za zabranu navodna zloupotreba Snapchata "za organizaciju i izvođenje terorističkih djela u zemlji te za regrutiranje počinitelja".

Pokretanje videa... 00:24 Nestašica goriva na Krimu | Video: Telegram

Rusija je ranije u četvrtak blokirala Appleovu aplikaciju za video-pozive FaceTime, u sklopu jačanja kampanje suzbijanja stranih tehnoloških platformi koje se, prema tvrdnjama vlasti, koristi za kriminalne aktivnosti.

Foto: DADO RUVIC/REUTERS

Odluka je uslijedila nakon restrikcija uvedenih Googleovu YouTubeu, Metinom WhatsAppu i Telegramu.