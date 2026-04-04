Rusija evakuira 198 zaposlenika iranske nuklearke u Bušeru

„Glavni val evakuacije zaposlenika Rosatoma iz Irana počeo je danas prema planu”, izjavio je generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov, a prenijela agencija Tass. Autobusi koji prevoze „198 ljudi” krenuli su prema armenskoj granici „otprilike 20 minuta nakon” novog napada na sektor nuklearne elektrane, naveo je, dodajući da je riječ o „najvećoj evakuaciji” ruskog osoblja iz te elektrane od početka rata na Bliskom istoku.

Kompleks te elektrane na jugu Irana pogođen je u subotu u američko-izraelskom napadu, pri čemu je poginuo jedan zaštitar, izvijestili su iranski državni mediji. Rusija je djelomično izgradila tu elektranu, a ruski tehničari pomažu u njezinu radu.

„Oštro osuđujemo ovu pogubnu akciju”, izjavila je glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova u priopćenju, zahtijevajući da „odmah” prestanu napadi „na iranska nuklearna postrojenja, uključujući nuklearnu elektranu Bušehr”.

To je četvrti put da je to područje smješteno na obalama Zaljeva bilo meta napada od početka rata na Bliskom istoku, koji je pokrenut izraelsko-američkim napadima na Iran 28. veljače, navodi iranska novinska agencija IRNA.

„Vjerojatnost rizika od oštećenja ili potencijalnog nuklearnog incidenta nažalost se samo povećava iz dana u dan, kao što su pokazali događaji od jutros”, rekao je Lihačov ruskim novinarima.

Nekoliko desetaka ruskih državljana već je evakuirano iz elektrane u prvim danima rata.

Dana 25. ožujka, još 163 zaposlenika napustila su lokaciju nakon napada, pri čemu je Lihačov tada odbacio mogućnost potpunog odlaska zaposlenika Rosatoma, tvrdeći da bi „nekoliko desetaka ljudi” trebalo ostati na lokaciji.