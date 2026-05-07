NIZ SASTANAKA

Ukrajinski pregovarač stigao u SAD: Kreću novi pokušaji dogovora o miru s Rusijom

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: CECILE MANTOVANI/REUTERS

Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov stigao je u četvrtak u Miami na niz sastanaka s američkim predstavnicima, u naporima da obnovi mirovne pregovore o okončanju ruskog rata u Ukrajini koji su zastali posljednjih mjeseci

Umerov je zadužen za raspravu o mogućoj razmjeni ratnih zarobljenika i za pojačavanje diplomatskih napora za okončanje rata, objavio je predsjednik Volodimir Zelenskij na X-u. Kijev se nadao da će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner doći u Ukrajinu ranije ovog proljeća, ali oni su se usredotočili na dvomjesečni rat u Iranu.

Pregovori pod posredništvom Sjedinjenih Država zapeli su zbog teritorijalnih pitanja.

"U stalnoj smo komunikaciji s američkom stranom i znamo za relevantne kontakte naših partnera s ruskom stranom. Radimo na tome da to pomogne u postizanju dostojanstvenog mira i jamčenju sigurnosti", rekao je Zelenskij. 

Ruski čelnik: 'U napadu ukrajinskih dronova na Krimu poginulo je pet civila...'

Dodao je da je Umerov primio "nekoliko specifičnih sigurnosnih uputa" po pitanju bilateralne suradnje sa SAD-om. Prvi krug razgovora zakazan je za četvrtak, prema izvoru upućenom u planove.

Dužnosnik Bijele kuće potvrdio je samo da će se Umerov sastati s američkim dužnosnicima. Posljednji krug trilateralnih pregovora Ukrajine i Rusije s američkim predstavnicima održan je u veljači. Ukrajinski i ruski predstavnici od tada su samo odvojeno razgovarali s američkim timom.

Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin razgovarali su telefonski 29. travnja o potencijalnom prekidu vatre.

Ukrajina: Rusija je prekršila primirje koje je Kijev započeo

Rusija je objavila prekid vatre od 8. do 9. svibnja kada slavi pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom i održava vojnu paradu u Moskvi, što je događaj od velikog značaja za Kremlj.

Ukrajina je rekla da Rusija želi primirje samo kako bi zaštitila svoju paradu jer je zabrinuta zbog ukrajinskih napada dronovima. Kijev je ponudio neograničeno primirje i da ono odmah stupi na snagu. 

Nijedna strana nije pristala na prijedloge, ističe Reuters. Rusija je zaprijetila da će napasti Kijev ako Ukrajina napadne Moskvu. 

Zelenski upozorio: Ako Rusija nastavi napade, odgovorit ćemo
Ukrajinski predsjednik tvrdi da Rusija ignorira prijedlog prekida vatre, dok obje strane nastavljaju razmjenu napada dronovima i raketama uoči obilježavanja Dana pobjede u Moskvi.
Prihodi od poreza na vađenje prirodnih resursa u travnju su dosegnuli 12,2 milijarde dolara, a najveći dio donijela je nafta nakon skoka cijena energenata zbog sukoba na Bliskom istoku.
Rusija i Ukrajina razmjenjuju optužbe usred napetosti oko primirja, dok Moskva tvrdi da su gotovo sve zapadne i središnje regije bile meta udara.

