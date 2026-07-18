Rusija: Najmanje sedam mrtvih u ukrajinskim napadima!

U valovima napada ukrajinskih dronova poginulo je sedmero ljudi koji su radili u skladištu južno od Moskve i izazvan je požar u skladištu nafte u široj regiji glavnog grada, rekli su regionalni guverneri u subotu.

This footage is from Tambov Oblast. It shows that a fire also broke out inside the Wildberries warehouse following the explosions. pic.twitter.com/mOLuO9NMwg — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 18, 2026

Guverner Jevgenij Pervišov rekao je da je 25 ljudi ozlijeđeno nakon što su ukrajinski dronovi pogodili skladište u vlasništvu Wildberriesa, najveće ruske internetske trgovine, u gradu Kotovsku u tambovskoj regiji, otprilike 475 kilometara jugoistočno od Moskve.

"Sedmero ljudi koji su radili u noćnoj smjeni poginulo je na mjestu događaja", napisao je Pervišov na Telegramu. "Oboreno je 28 bespilotnih letjelica (UAV). Da su postigle svoj cilj, broj civilnih žrtava mogao je biti puno veći."

This morning, Ukrainian attack drones successfully struck the second-largest order-fulfillment center of the Russian ecommerce giant Wildberries.



Seen here, the Moscow-area facility, completely engulfed in flames, sends a massive plume of smoke skyward over Russia's capital. pic.twitter.com/hHZ7LbGYJs — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 18, 2026

U odvojenom incidentu, guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da su 24 osobe ozlijeđene u napadu dronom na još jedno skladište tvrtke Wildberries u Elektrostalju, gradu istočno od Moskve. Suosnivačica i glavna izvršna direktorica Wildberriesa Tatjana Kim izjavila je da je to bila "strašna noć" za Rusiju i za tvrtku te izrazila sućut obiteljima poginulih.

This morning, Ukrainian attack drones successfully struck the second-largest order-fulfillment center of the Russian ecommerce giant Wildberries.



Seen here, the Moscow-area facility, completely engulfed in flames, sends a massive plume of smoke skyward over Russia's capital. pic.twitter.com/hHZ7LbGYJs — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 18, 2026

U gradu Noginsku, također u Moskovskoj oblasti, pad krhotina drona izazvao je požar u skladištu nafte, rekao je Vorobjov. Nije precizirao razmjere štete na postrojenju, ali je naveo da su u Noginsku ozlijeđene dvije osobe te da je evakuirano obližnje rodilište.