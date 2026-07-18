VIDEO Ukrajina zasula okolicu Moskve, gori 'ruski Amazon': Jedan od najvećih napada!

Ukrajinska vojska izvela je tijekom noći na subotu veliki udar dronovima na Moskovsku oblast. Pogođena je infrastruktura istočno od ruske metropole, javlja Kyiv Independent.

Pojavile su se fotografije i snimke koje prikazuju posljedice ovog velikog udara. Gusti oblaci crnog dima dižu se iznad skladišta nafte u gradu Noginsku, nekih 50-ak km udaljenom od Moskve.

This morning, Ukrainian attack drones successfully struck the second-largest order-fulfillment center of the Russian ecommerce giant Wildberries.



Seen here, the Moscow-area facility, completely engulfed in flames, sends a massive plume of smoke skyward over Russia's capital. pic.twitter.com/hHZ7LbGYJs — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 18, 2026

Izbio je požar i u velikom distribucijskom centru najveće ruske internet trgovine Wildberries, njihova ekvivalenta Amazona, u gradu Elektrostalu.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin poručio je kako je u smjeru ruske prijestolnice lansirano više od 370 dronova.4

Ukrainian long-range attack drones have struck a logistics center near Moscow belonging to Wildberries — an online retailer and e-commerce marketplace similar to Amazon.



A senior Ukrainian official tells me this attack was retaliation for the Russian strikes on the facilities of… pic.twitter.com/DZi1WTrsxV — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 18, 2026

- Pokušaj napada na Moskvu neprijateljskim dronovima protekle večeri i noći bio je jedan od najvećih u zadnje dvije godine - piše ruski TASS.