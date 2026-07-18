VIDEO Ukrajina zasula okolicu Moskve, gori 'ruski Amazon': Jedan od najvećih napada!

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin poručio je kako je u smjeru ruske prijestolnice lansirano više od 370 dronova.
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Ukrajinska vojska izvela je tijekom noći na subotu veliki udar dronovima na Moskovsku oblast. Pogođena je infrastruktura istočno od ruske metropole, javlja Kyiv Independent.
Pojavile su se fotografije i snimke koje prikazuju posljedice ovog velikog udara. Gusti oblaci crnog dima dižu se iznad skladišta nafte u gradu Noginsku, nekih 50-ak km udaljenom od Moskve.
This morning, Ukrainian attack drones successfully struck the second-largest order-fulfillment center of the Russian ecommerce giant Wildberries.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 18, 2026
Seen here, the Moscow-area facility, completely engulfed in flames, sends a massive plume of smoke skyward over Russia's capital. pic.twitter.com/hHZ7LbGYJs
Izbio je požar i u velikom distribucijskom centru najveće ruske internet trgovine Wildberries, njihova ekvivalenta Amazona, u gradu Elektrostalu.
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin poručio je kako je u smjeru ruske prijestolnice lansirano više od 370 dronova.4
Ukrainian long-range attack drones have struck a logistics center near Moscow belonging to Wildberries — an online retailer and e-commerce marketplace similar to Amazon.— Christopher Miller (@ChristopherJM) July 18, 2026
A senior Ukrainian official tells me this attack was retaliation for the Russian strikes on the facilities of… pic.twitter.com/DZi1WTrsxV
- Pokušaj napada na Moskvu neprijateljskim dronovima protekle večeri i noći bio je jedan od najvećih u zadnje dvije godine - piše ruski TASS.