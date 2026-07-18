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'LANSIRALI 370 DRONOVA'

VIDEO Ukrajina zasula okolicu Moskve, gori 'ruski Amazon': Jedan od najvećih napada!

Piše 24sata,
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VIDEO Ukrajina zasula okolicu Moskve, gori 'ruski Amazon': Jedan od najvećih napada!
Foto: twitter
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Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin poručio je kako je u smjeru ruske prijestolnice lansirano više od 370 dronova.

Ukrajinska vojska izvela je tijekom noći na subotu veliki udar dronovima na Moskovsku oblast. Pogođena je infrastruktura istočno od ruske metropole, javlja Kyiv Independent.

Pojavile su se fotografije i snimke koje prikazuju posljedice ovog velikog udara. Gusti oblaci crnog dima dižu se iznad skladišta nafte u gradu Noginsku, nekih 50-ak km udaljenom od Moskve.

Izbio je požar i u velikom distribucijskom centru najveće ruske internet trgovine Wildberries, njihova ekvivalenta Amazona, u gradu Elektrostalu.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin poručio je kako je u smjeru ruske prijestolnice lansirano više od 370 dronova.4

-  Pokušaj napada na Moskvu neprijateljskim dronovima protekle večeri i noći bio je jedan od najvećih u zadnje dvije godine - piše ruski TASS.

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