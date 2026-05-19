Rusija napala dronovima plinska postrojenja u Ukrajini

Ruske bespilotne letjelice napale su nekoliko objekata plinske infrastrukture u Černihivskoj oblasti na sjeveru Ukrajine rano u utorak, objavila je državna energetska tvrtka Naftogaz.

Napadi na postrojenja za proizvodnju plina su prouzročili štetu na ključnoj infrastrukturnoj opremi, kazao je direktor tvrtke Serhij Koreckij.

Riječ je o trećem uzastopnom danu napada, dodao je Naftogaz.

U ruskom zračnom napadu oštećena je i lučka infrastruktura u ukrajinskom gradu Izmajilu rano u utorak dok su ruske vlasti kazale da su oborile četiri ukrajinska drona na putu prema Moskvi.

Izmajil, grad u južnoj Odeškoj oblasti u kojem je najveća ukrajinska luka na Dunavu, strateška je lokacija te često meta napada.

"Oštećeni su objekti lučke infrastrukture u gradu Izmajilu", rekli su lokalni dužnosnici na komunikacijskoj platformi Telegrama, dodajući da je uništeno sve napadačko oružje.

"Nasreću nije bilo žrtava ili značajnije štete".

Na Telegramu su objavljene i snimke koje prikazuju vatrogasce kako gase požar u zgradi razbijenih prozora.

Također, dvije osobe su spašene, a jedna je možda još uvijek zarobljena pod ruševinama nakon ruskog napada dronovima u sjeveroistočnom gradu Harkivu, kazao je gradonačelnik Ihor Terehov na Telegramu.

Napadi bespilotnim letjelicama zabilježeni su i u Dnjipropetrovskoj, Mikolajivskoj i Zaporiškoj oblasti, kazale su lokalne vlasti na Telegramu.

Mirovni napori za okončanje rata koji je započeo ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. su zastali. Obje strane se međusobno optužuju za redovite napade na vojne, civilne i energetske ciljeve. Također, obje strane poriču da namjerno gađaju civile.

Napadi dronovima u Rusiji

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin je na Telegramu objavio da su četiri drona koja su se kretala prema glavnom gradu oborena te da su raspoređeni timovi hitnih službi, no nije pružio daljnje pojedinosti.

Ukrajina je tijekom vikenda izvela veliki napad dronovima na Moskvu nakon kojeg je Rusija pogodila ukrajinske gradove Odesu i Dnjipro balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama te oštetila stambene zgrade i ozlijedila desetke osoba.

U ruskoj Kurskoj oblasti na granici s Ukrajinom je poginula žena, a dvije osobe su ranjene u ukrajinskom napadu u ponedjeljak navečer, objavile su lokalne vlasti na Telegramu.

Dronovima je napadnuta i Rostovska oblast na jugu Rusije, Jaroslavska sjeveroistočno od Moskve te nekoliko drugih područja u središnjem dijelu zemlje, prema regionalnim vlastima.

U Jaroslavlju, gdje Rusija ima postrojenje za preradu nafte, oštećen je "industrijski objekt" nakon napada dronovima, a hitne službe nastoje ugasiti požar, rekao je guverner Mihail Jevrajev, no nije precizirao o kojem objektu je riječ.

Ukrajina pokušava smanjiti ruske prihode od prodaje energenata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je preko noći na društvenoj platformi X napisao da su kapaciteti ruskih rafinerija proteklih mjeseci pali za 10 posto te da su zatvorene bušotine.

"(Ruski predsjednik Vladimir) Putin je naravno pripremio fond za ratovanje, no to sigurno nije dovoljno za beskonačnu borbu", kazao je Zelenski.