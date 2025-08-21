Obavijesti

'SNAŽAN POTENCIJAL'

Rusija nastavlja izvoz nafte u Indiju usprkos carinama SAD-a

Piše HINA,
Rusija nastavlja izvoz nafte u Indiju usprkos carinama SAD-a
U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska | Foto: Gavriil Grigorov/Sandra Simunovic/PIXSELL

Kako bi osnažile partnerstvo, Rusija i Indija planiraju zajednički razvoj Sjeveroistočnog prolaza, dodao je Manturov

Rusija i dalje isporučuje naftu, naftne derivate i ugljen u Indiju usprkos dodatnim kaznenim carinama koje je američki predsjednik Donald Trump uveo Indiji početkom kolovoza, izjavio je prvi potpredsjednik ruske vlade Denis Manturov.

"I dalje isporučujemo gorivo, uključujući sirovu naftu i naftne derivate te termalni i koksni ugljen", izjavio je Manturov na otvaranju plenarne sjednice Rusko-indijske međudržavne komisije za trgovačku, gospodarsku, znanstvenu, tehnološku i kulturnu suradnju, prenosi Interfax.

Manturov je istaknuo i snažan potencijal za proširenje izvoza ruskog ukapljenog prirodnog plina (LNG) u Indiju, a dvije države već surađuju na projektima razvoja proizvodnje ugljikovodika.

Kako bi osnažile partnerstvo, Rusija i Indija planiraju zajednički razvoj Sjeveroistočnog prolaza, dodao je Manturov.

Sjeveroistočni prolaz, koji obuhvaća i sjeverni morski put, proteže se duž ruske obale Arktičkog oceana. Taj se put trenutno smrzava tijekom zime, a njime bi se mogle prevoziti sirovine.

Rusija je glavni indijski dobavljač nafte od lipnja 2022., navodi Interfax. U svibnju ove godine Rusija je isporučila 40 posto ukupnog obujma indijskog uvoza nafte, oko 9 milijuna tona, uz udio od 39 posto prema vrijednosti isporuka. U 2024. Indija je uvezla ukupno 240,54 milijuna tona sirove nafte, a od toga je 36,4 posto isporučeno iz Rusije.

I indijska potrošnja LNG‑a ubrzano raste. Tako je u 2024. indijski uvoz tog energenta u 2024. poskočio za 26 posto u odnosu na prethodnu godinu i iznosio je 27,87 milijuna tona. Najveći dobavljač LNG‑a u 2024. bio je Katar s udjelom od 41 posto u ukupnom indijskom uvozu, a slijedi SAD s udjelom od 19 posto, prenosi Interfax.

Početkom kolovoza američki predsjednik povećao je carine na uvoz indijske robe u SAD s 25 na 50 posto, opravdavajući taj potez trgovinskim vezama New Delhija s Moskvom.

Prema navodima medija, Indija je na uvođenje carina odgovorila ograničavanjem uvoza nafte iz Rusije.

