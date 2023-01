'Rusija neće koristiti nuklearno oružje. Na Krimu je sve počelo, tu će i završiti. Opet će biti naš'

Šef ukrajinske vojno-obavještajne službe Kiril Budanov u velikom intervjuu za Washington Post govorio je o početku rata, planovima Ukrajine za budućnost, stranoj pomoći...

Budanov je, piše WP, bio 'najglasniji' u upozoravanju Kijeva kako će do napada na cijelu Ukrajinu doći 24. veljače. Većina mu nije vjerovala, smatrali su kako će, ako do ruskog napada i dođe, on biti ograničen samo na istok države. Ali ispostavilo se da je Budanov bio u pravu te je danas jedan od bližih suradnika Volodimira Zelenskog.

- Rusi će ove godine pokušati okupirati više teritorija u regijama Donjeck i Luhansk. Nova ofenziva sa sjevera, iz Bjelorusije, nije vjerojatna - rekao je na početku general Budanov i dodao:

- Moramo napraviti sve da se Krim do ljeta vrati Ukrajini.

Kad su ga upitali smatra li da bi ulazak ukrajinskih trupa na poluotok doveo do nuklearnog napada iz Moskve, imao je spreman odgovor.

- To nije istina. I Krim će opet biti naš. Još nešto, sve je počelo na Krimu, sve će tamo i završiti.

Prebacio se potom na ruske taktike zastrašivanja.

- Rusija je država od koje možete očekivati puno stvari, ali ne i potpuni idiotizam. Nuklearni napad se neće dogoditi. Njegovo izvođenje ne bi dovelo samo do ruskog vojnog poraza, već do potpunog kolapsa Rusije. I oni to znaju.

WP ga je upitao i o njegovim tvrdnjama kako Vladimir Putin umire od raka.

- Otvoreno je pitanje je li ovo sad stvarni Putin - odgovorio je Budanov, koji je preživio i nekoliko pokušaja atentata.

Prema podacima kojima on raspolaže, u Ukrajini trenutačno ratuje 326.000 ruskih vojnika. Dodaje da je Rusiji ostalo svega devet posto zaliha projektila Kalibr.

Rekao je i kako će 'problema u Rusiji' (napada na vojne lokacije unutar ruskog teritorija) biti dok god se ne obnovi teritorijalni integritet Ukrajine. Izjavio je da u Rusiji postoje ljudi s kojima je 'lako surađivati, koji shvaćaju da Rusija treba biti drugačija'.

- Ukrajina će pobijediti - rekao je za kraj.

Podsjetimo kako je hrvatski predsjednik Zoran Milanović jučer izjavio kako 'Ukrajina neće vratiti Krim', što su Ukrajinci osudili, a Putinovi mediji dočekali s oduševljenjem...

