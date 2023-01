Milanovića hvali ruski dnevnik, Solovjov i ekipa oduševljeni: Jako mi se sviđa! Kakva šuša!

Deseci, ako ne i stotine članaka posvećeni su jučer u ruskim medijima hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću. U svojem govoru u Petrinji rekao je kako je 'Kosovo oteto Srbiji', kao i da 'Ukrajina nikad neće vratiti Krim'. Malo kontradiktorno, ali dobro...

Kritizirao je odnos Europe prema Rusiji, govorio je o padu drona u Zagrebu, spominjao njemačke političare...

Uglavnom, svojim novim istupom jako se (opet) dopao ruskim medijima. RIA novosti su mu u posljednja 24 sata posvetile čak devet članaka. Svaku njegovu izjavu pretvorili su u članak u kojima napominju kako se i prije suprotstavljao odlukama Zapada i kako 'nije ničiji rob'.

Ali ne koriste samo portali Milanovića u svojoj propagandi. Isto radi i Putinov glavni ratni huškač Vladimir Solovjov. Ovaj voditelj od početka invazije, zajedno sa svojom dragom kolegicom Margaritom Simonjan, u emisiji u udarnom TV terminu ugošćava razne 'stručnjake' i 'analitičare' i te se rasprave najčešće pretvore u natjecanje u prijetnjama Zapadu.

Nema kome nisu zaprijetili. Britaniju će potopiti, SAD uništiti, Njemačku spaliti, Francusku demolirati, Poljsku pregaziti, države Baltika pretvoriti u prah...

Ukratko, ako pitate Solovjova i njegove goste, od Rusije nema jače sile. Ovaj voditelj i njegova družina u emisiji emitiranoj 16. siječnja već su hvalili Milanovića

- Washington i NATO preko Ukrajine vode proxy rat protiv Rusije. Plan ne može biti maknuti Putina. Plan ne mogu biti sankcije. To su gluposti. Nećemo ništa postići. Nisu ni Miloševića slomili sankcijama. Idu iz rata u rat. Što bismo trebali biti? Američki robovi? - 'vrtjela' se Milanovićeva izjava na ruskoj TV.

- Pritom to ne govori neki zadnji čovjek u Europi, nego predsjednik Hrvatske - kazao je tad Solovjov.

Neka dva tjedna poslije, eto Zorana opet na ruskoj televiziji.

Milanovića je sinoć kod Solovjova prvi spomenuo politolog Dmitrij Evstafjev, jedan od 'redovnih' u emisiji.

- Jako mi se svidio prijatelj iz Hrvatske. Jako mi se svidio. Izrekao je veliku istinu. Možete rastrgati na komade sitnu boraniju koja se ne može suprotstaviti. Ali kad možeš dobiti po njušci: neee, to nismo potpisali. Vidite kakva je to sitna, jeftina šuša! Koja se može samo bjesomučno pridružiti na Srbiju. Raskomadati Srbiju, to je normalno. To je bilo ispravno. To je bila demokracija. Ali dobiti po njuškama od Rusije? - rekao je Evstafijev, piše Večernji list.

- Znamo da će zapadu u Ukrajini biti nanesen strateški poraz. I čitava konstrukcija koju EU i SAD grade na Balkanu, uključujući kriminalni šaher-maher, će se urušiti. Tamo će pretendenti još podijeliti… - nastavio je politolog, da bi se onda u raspravu ubacio drugi gost.

- Orban već čezne: želim more - dobacio je ekonomist Mihail Hazin.

- Da. I ono je već bilo njegovo - složio se Evstafjev.

- Već je bilo, da, upravo u toj istoj Hrvatskoj - rekao je Hazin.

- Da. Već je bilo njegovo - uzvratio je Evstafjev.

- Sredozemno more je jako nužno - ubacio se u raspravu i treći studijski gost.

- Sredozemno more je svima nužno! Svima redom - zaključio je Evstafjev, na što se ekipa u studiju nasmijala. Ne brinu njih ogromni ruski gubici u Ukrajini, daleko su od rata i znaju da tamo neće završiti...

- Eto, to je ideologija čopora šakala. To je Europa - dodao je na kraju ruski politolog u analizi jučerašnjeg Milanovićeva nastupa.

Dodajmo i da je Milanović završio u tamošnjem Dnevniku, gdje su naglasili njegovu izjavu o 'nemoralnom ponašanju Zapada'

- Od 2014. do 2022. mi gledamo kako netko provocira Rusiju s namjerom da ovaj rat izbije.- prenosi ruska TV Milanovićeve riječi.

