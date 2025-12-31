Rusija objavila kartu dronova koji su napali Putinovu kuću! Ukrajina tvrdi: To su sve laži...

Rusko Ministarstvo obrane objavilo je kartu navodnog kretanja ukrajinskih bespilotnih letjelica dva dana nakon što su ruske vlasti iznijele tvrdnje o pokušaju napada na rezidenciju predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti. Ukrajinska Služba vanjske obavještajne službe (SVR) ocijenila je objavljenu kartu i cijeli narativ kao dio informacijske operacije te navela niz elemenata koji, prema njezinim tvrdnjama, upućuju na to da se radi o dezinformaciji.

Prema ruskim navodima, Ukrajina je navodno pokušala izvesti napad dronovima na predsjedničku rezidenciju u području Valdaja, smještenu u Novgorodskoj oblasti, oko 20 kilometara od grada Valdaj i u blizini sela Dolgije Borodi. Ruske vlasti tvrde da je tijekom incidenta korišten ukupno 91 bespilotni sustav.

Ministarstvo obrane Rusije navelo je da je 50 dronova navodno uništeno iznad Brjanske i Smolenske oblasti, dok je dodatnih 41 bespilotna letjelica, prema njihovim tvrdnjama, oborena u Novgorodskoj oblasti. Ruska strana objavila je i kartu koja prikazuje navodne rute leta dronova prema Putinovoj rezidenciji.

Zapovjednik ruskih protuzračnih raketnih snaga, general-bojnik Aleksandr Romanjenkov, izjavio je da je napad otkriven u nedjelju oko 19:20 sati po moskovskom vremenu. Prema njegovim riječima, dronovi su navodno poletjeli iz ukrajinskih oblasti Sumi i Černjihiv te su djelovali iz više smjerova s juga, jugozapada i zapada izravno prema predsjedničkoj rezidenciji.

Romanjenkov je ustvrdio da raspored snaga, broj korištenih sredstava i smjerovi djelovanja "jasno potvrđuju" da je napad bio ciljan, pažljivo planiran i višeslojan. Dodao je da tijekom navodnog napada nije bilo materijalne štete na rezidenciji, niti poginulih ili ozlijeđenih, te da je ruska protuzračna obrana djelovala "koordinirano, profesionalno i učinkovito".

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva zbog tog događaja "preispitati svoju pregovaračku poziciju" u vezi s ratom u Ukrajini, iako je naglasio da Rusija ne namjerava izaći iz pregovora sa SAD-om. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Kijev navodnim provokacijama potkopava napore američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da to neće utjecati na nastavak rusko-američkog dijaloga. Dodao je i da ruska vojska "zna kako, čime i kada odgovoriti".

S druge strane, Ukrajina je kategorički odbacila optužbe. Ukrajinska Služba vanjske obavještajne službe navela je da Rusija provodi informacijsku operaciju s ciljem destabilizacije i narušavanja pregovaračkih napora između predsjednika Ukrajine i Sjedinjenih Država.

SVR je naveo nekoliko činjenica koje, prema njihovoj ocjeni, dovode u pitanje vjerodostojnost ruskih tvrdnji: tijekom 29. prosinca stanovnici Novgorodske oblasti nisu izvještavali o napadima bespilotnim letjelicama niti o posljedicama takvih napada, gotovo dan nakon početka navodne operacije nisu predstavljeni nikakvi materijalni dokazi poput olupina, fotografija ili videosnimki; te je Ministarstvo obrane Rusije u više navrata mijenjalo službene podatke, najprije navodeći 18 detektiranih dronova, a potom povećavajući taj broj na 23, kako bi se, prema tvrdnjama SVR-a, uskladio s narativom Kremlja.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha izjavio je da Rusija ni nakon 24 sata nije ponudila nijedan vjerodostojan dokaz o navodnom napadu te da to neće ni učiniti jer se, prema njegovim riječima, "napad nije dogodio". Glasnogovornik ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova Georgij Tihi nazvao je ruske tvrdnje "primitivnom izmišljotinom" i izgovorom za povlačenje iz mirovnih inicijativa.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je odbacio optužbe, nazvavši ih lažima i ustvrdivši da Kremlj njima pokušava stvoriti opravdanje za nove napade na Ukrajinu, uključujući moguće udare na Kijev i državne institucije. Naveo je da je Rusiji napredak u odnosima između Ukrajine i SAD-a neprihvatljiv te da Moskva ne pokazuje stvarnu volju za okončanjem rata.

Sumnju u ruske tvrdnje izrazili su i američki dužnosnici. Veleposlanik SAD-a pri NATO-u Matthew Whitaker izjavio je da nije jasno je li se incident uopće dogodio te da očekuje obavještajne podatke prije donošenja zaključaka. Istaknuo je da bi bilo nelogično da Ukrajina, u trenutku približavanja mirovnim razgovorima, poduzima poteze koji bi se mogli protumačiti kao nepromišljeni.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da mu je ruski predsjednik Vladimir Putin u telefonskom razgovoru rekao da je rezidencija bila napadnuta. Trump je naveo da mu se takav čin ne sviđa i da „nije dobar”, ali je dodao da tek treba vidjeti dokaze. Također je rekao da je moguće da su optužbe netočne i da se napad možda nije ni dogodio, no naglasio je da mu je Putin osobno rekao da jest.