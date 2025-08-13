Rusija ograničava dio poziva na Telegramu i WhatsAppu

Ruske vlasti poduzimaju mjere kako bi ograničile određene pozive na komunikacijskim platformama Telegram i WhatsApp, objavila je u srijedu ruska novinska agencija Interfax citirajući ruskog regulatora telekomunikacija Roskomnadzor. Tvrtke Meta, u čijem je vlasništvu WhatsApp, i Telegram nisu odmah odgovorile na zahtjev za komentarom.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je prošlog mjeseca potpisao zakon kojim je ovlastio da se uz podršku države razvije aplikacija za komuniciranje integrirana s vladinim uslugama u svjetlu napora Moskve da smanji ovisnost o platformama poput WhatsAppa i Telegrama

Rusija već duže vrijeme nastoji uspostaviti nešto što naziva digitalnim suverenitetom tako što promiče domaće usluge.

Njezini napori da zamijeni strane tehnološke platforme su postali hitniji kada su se neke zapadne kompanije povukle s ruskog tržišta nakon što je Moskva započela svoju invaziju na Ukrajinu.

"Radi suprotstavljanja kriminalcima, poduzimaju se mjere kako bi se djelomično ograničili pozivi na tim stranim (aplikacijama za komuniciranje)", rekli su iz Roskomnadzora, prema Interfaxu.

"Nikakve druge restrikcije nisu nametnute što se tiče njihove funkcionalnosti".

Roskomnadzor je rekao da su vlasnici Telegrama i WhatsAppa ignorirali opetovane zahtjeve da poduzmu korake kako bi spriječili da se njihove platforme koriste za aktivnosti poput iznude i terorizma.