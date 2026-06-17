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IMA POGINULIH

Rusija optužuje Ukrajinu da je dronom pogodila bus pun djece, Kijev sve poriče: 'To je laž'

Piše HINA,
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Rusija optužuje Ukrajinu da je dronom pogodila bus pun djece, Kijev sve poriče: 'To je laž'
Foto: Yiannis Kourtoglou

Rusija je optužila Ukrajinu za smrtonosni napad dronom na autobus s učenicima iz Bjelorusije u srijedu, što je ukrajinska vojska nazvala "lažnom" tvrdnjom

Jegоr Kovalčuk, vršitelj dužnosti guvernera ruske Brjanske oblasti koja graniči s Ukrajinom, rekao je da je autobus prevozio dječju nogometnu momčad na odmor u južnu Rusiju iz Bjelorusije. Rusko Ministarstvo vanjskih poslova, koje je napad nazvalo "još jednim monstruoznim zločinom", reklo je da je žena koja je pratila djecu poginula i da je osmero drugih, uključujući šestero djece, ozlijeđeno.

Glavni stožer ukrajinske vojske demantirao je rusku tvrdnju, napisavši na Telegramu da "u navedenom razdoblju Obrambene snage Ukrajine nisu upotrijebile bespilotne letjelice protiv ciljeva u Brjanskoj oblasti".

Agencija Reuters nije mogla potvrditi izvještaj. Obje strane poriču ciljanje civila.

Kovalčuk je objavio na internetu fotografije srebrnog autobusa s nekoliko izbijenih prozora, oštećenom prednjom desnom gumom i onim što je izgledalo kao mrlje krvi na nekim unutarnjim sjedalima.

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Ruski istražitelji pokrenuli su istragu o terorizmu i rekli da je autobus, koji je putovao iz Gomela u Bjelorusiji do Gelendžika u Rusiji, prevozio 44 putnika, uključujući 28 djece.

Rusija je ovog mjeseca optužila Ukrajinu za još jedan napad dronom na autobus za koji je rekla da je ubio osam civila i ranio još 11 u oblasti Donjeck u istočnoj Ukrajini koja je pod kontrolom Rusije. 

Rusija je redovito napadala ukrajinske gradove i mjesta poput Kijeva od početka rata u Ukrajini u veljači 2022. Kijev je posljednjih mjeseci pojačao napade dronovima na Rusiju kako bi pokušao oslabiti moskovsko gospodarstvo i prisiliti na okončanje rata u kojemu su ubijene tisuće ukrajinskih civila.

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