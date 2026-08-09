Troje poginulih u ukrajinskom napadu dronovima na Belgorod

Vršitelj dužnosti guvernera belgorodske regije Aleksandar Šuvajev rekao je da su u napadu izgorjele dvije stambene zgrade, a požari su kasnije ugašeni. Oštećen je velik broj stambenih i drugih objekata, dodao je.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je uništilo više od 150 ukrajinskih dronova iznad europskog dijela zemlje, kao i iznad Krima, Crnog mora i Azovskog mora.

U Novorosijsku, velikoj ruskoj izvoznoj luci na Crnom moru, krhotine dronova pale su na dva objekta, rekao je gradonačelnik Aleksandar Kravčenko, ne navodeći o kojim je objektima riječ.

U ruskoj regiji Baškortostanu ukrajinski dron pogodio je zgradu u izgradnji i dizalicu u gradu Ufi, izvijestila je državna novinska agencija RIA, pozivajući se na lokalne hitne službe.

Ukrajinska crnomorska luka Odesa oštećena je u noćnom ruskom napadu, rekao je u nedjelju predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da je u gradu ozlijeđeno osmero ljudi.

- Na taj način Rusi ratuju protiv prehrambene sigurnosti cijelog svijeta - rekao je. Luke u Odesi glavna su ruta za ogroman ukrajinski izvoz poljoprivrednih proizvoda.

U Harkivu na istoku Ukrajine poginule su dvije osobe, a najmanje 21 je ozlijeđena.