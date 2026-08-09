Britanski ministar obrane poziva na jačanje ukrajinske protuzračne obrane prije zime

Britanski ministar obrane Wes Streeting pozvao je saveznike da pomognu ojačati ukrajinsku zračnu obranu uoči zime koju će ruski predsjednik Vladimir Putin nastojati iskoristiti kao "oružje" protiv Kijeva.

Ministar obrane posjetio je Ukrajinu prošli tjedan kako bi razgovarao o pripremama za zimu, godišnje doba u kojem je Moskva prijašnjih godina napadala ukrajinsku energetsku infrastrukturu ne bi li zemlju prisilila da se preda.

Pišući za Sunday Times, Streeting je upozorio: "Zima u Ukrajini više nije godišnje doba. Ona je oružje."

Iako Putin trenutačno gubi rat koji je ušao u petu godinu, istaknuo je da "Ukrajinci znaju što zima donosi i kako može promijeniti sliku".

- Iz Kijeva se vraćam s jasnim razumijevanjem onoga što je Ukrajini potrebno da prebrodi ovu zimu. Ondje gdje Ujedinjeno Kraljevstvo može osigurati te resurse, to ćemo i učiniti. A ondje gdje ne možemo, moj je zadatak mobilizirati saveznike kako bi se pronašle te mogućnosti. Moj zadatak, zajedno s njemačkim kolegom Borisom Pistoriusom, s kojim supredsjedam Obrambenom kontaktnom skupinom za Ukrajinu, jest pretočiti dobru volju oko 50 država u konkretnu pomoć; pretvoriti predanost u sposobnosti. To mora uključivati više resursa za zračnu obranu - napisao je.

Očekuje se da će Obrambena kontaktna skupina za Ukrajinu, koja okuplja saveznike Kijeva, održati idući sastanak u rujnu, pri čemu će opskrba zračnom obranom vjerojatno biti visoko na dnevnom redu. Streetingov posjet Ukrajini prošli tjedan poklopio se s upozorenjima da zemlji ponestaje ključnih projektila za protuzračnu obranu, posebice projektila Patriot američke proizvodnje, jedinog oružja koje ima, a koje može obarati ruske balističke rakete.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski apelirao je na saveznike proteklih tjedana da osiguraju više presretačkih projektila jer neprekidno rusko bombardiranje troši ograničene zalihe Ukrajine.

Dok je Streeting 5. kolovoza putovao u Ukrajinu, zemlja je pretrpjela jednu od najsmrtonosnijih noći. U ruskim raketnim napadima u Kijevu i okolnoj regiji poginulo je 17 ljudi, a najmanje 44 ih je ranjeno. Nakon napada Zelenski je rekao:

- Presretači balističkih projektila mogli su spasiti živote danas poginulih. Iznimno je važno da naši partneri shvate da kašnjenja u njihovoj isporuci ili nespremnost da osiguraju protubalističke sustave izravno dovode do tako užasnih žrtava i razaranja.

Isporuke presretača iz drugih zemalja Ukrajini ove su se godine smanjile tri puta, a globalne zalihe preusmjerene su na Bliski istok nakon početka rata Izraela i SAD-a protiv Irana krajem veljače.