Rusija potvrdila treći napad Orešnikom na Ukrajinu! 'Samo da mi je izaći iz ovog pakla'

Samo par sati nakon što je ukrajinski predsjenik Volodimir Zelenski upozorio da Rusija sprema napad diljem zemlje uz moguću upotrebu projektila Orešnik, Ukrajinci su proživljavali stravičnu noć. U noći 24. svibnja ruske snage izvršile su ogroman dronovski i raketni napad na Kijev. I to jedan od najvećih kombiniranih raketnih napada u posljednjih godinu dana. Stradale su stambene zgrade i brojna infrastruktura glavnog grada, a govori se da su u napadu poginule najmanje dvije osobe, a deseci su ozlijeđeni. Napad je trajao satima, a detonacije su se čule diljem ukrajinske prijestolnice.

Kako su izvijestile promatračke skupine, Rusija je lansirala više od 60 projektila i oko 700 dronova. Cilj je bio Kijev. A onda je stiglo upozorenje o mogućem lansiranju ruske balističke rakete srednjeg dometa, Orešnik. Pojavile su se i snimke koje prikazuju trenutak udara Orešnika, a Rusija je kasnije i potvrdila napad tom raketom zbog "osvete za terorističke napade". Time su potvrdili treću upotrebu te nove balističke rakete. Stanovništvo Kijeva tamošnjim medijima je kazalo da su mislili da im je to zadnji dan života. Preživjeli su pakao.

- Zgrada se tresla. Stakla su se rasprsnula u komadiće i samo sam instinktivno počeo trčati tražeći spas za goli život. Spas iz ovog pakla - ispričao je stanovnik Kijeva medijima.

Rusko ministarstrvo obrane priopćilo je da je Orešnik upotrebljen kao odgovor na ukrajinske "terorističke napade" na ruske civile, prema novinskoj agernciji Interfax.

Inače, Orešnik je raketa koja može nositi i konvencionalne i nuklearne bojne glave. Brzina joj je oko 12.000 na sat, uz domet 5000 kilometara, pa predstavlja prijetnju za cijelu Europu. Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko izjavio je da je šteta nakon napada zabilježena u svakom kutku grada. Osim stambenih zgrada projektili i dronovi pogodili su trgovački centar, benzinsku postaju, brojne garaže, vozila, supermakret...

- Glavni grad je meta masovnog napada balističkim projektilima. Mogući su i novi udari. Ostanite u skloništima - izjavio je načelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko. Novinari AFT-a u Kijevu su vidjeli desetke ljudi koji su se zbog masovnog napada sklonili u postaju podzemne željeznice u samom centru grada. Inače, Rusija je raketu Orešnik koristila još u dva navrata od invazije na Ukrajinu. U studenom 2024. godine u udaru na vojnu tvornicu te početkom ove godine u udaru na zrakoplovne tvornice.