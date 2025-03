Rusija: 'Pozitivno gledamo na mirovne pregovore, ali...'

Kremlj je u srijedu objavio da ima "općenito pozitivan pristup" kada je posrijedi mogućnost pregovora o okončanju sukoba u Ukrajini, nakon što se američki predsjednik Donald Trump uvjerio da je njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski spreman na pregovore.

"Ovaj je pristup općenito pozitivan, ali postoje nijanse", rekao je glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov na brifingu za novinare.

Američki predsjednik je u utorak navečer, u sklopu svojega govora pred Kongresom rekao da je od Zelenskog dobio jamstvo da je spreman pregovarati o "trajnome miru" s Rusijom. Trump je kazao da je od ukrajinskog predsjednika dobio pismo u kojemu stoji da je "Ukrajina spremna sjesti za pregovarački stol što je prije moguće".

"Pitanje je: s kim sjesti" za pregovarački stol, komentirao je u srijedu Peskov. "Zasad je na snazi i dalje ​zakonska zabrana ukrajinskom predsjedniku da pregovara s Rusijom", dodao je.

Zelenski je u listopadu 2022. dekretom zabranio bilo kakve izravne razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što je argument koji Moskva redovito koristi da bi optužila Kijev kako ne želi mir.

No ukrajinski je predsjednik ipak kazao da je spreman sastati se s Putinom, no u sklopu bilo kakvih pregovora o okončanju sukoba on od svojih zapadnih saveznika zahtijeva čvrsta sigurnosna jamstva.

I Putin redovito ponavlja da je spreman na pregovore pod određenim uvjetima.

Moskva smatra da je Zelenski nelegitiman predsjednik Ukrajine jer mu je mandat trebao isteći 2024. No s obzirom na izvanredno stanje koje je u Ukrajini na snazi od početka ruskog napada 2022., raspisivanje izbora je zabranjeno.

Rusija traži i "demilitarizaciju" Ukrajine, kao i povratak teritorija za koje tvrdi da ih je anektirala, što su uvjeti koje Kijev smatra neprihvatljivima.

Unatoč svim raspravama i dogovorima o pregovorima, dosad se ništa nije realiziralo.