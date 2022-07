Rusija priopćila: Tretirat ćemo BiH kao "prijateljsku zemlju"

Tako su reagirali na snažne poruke Zapada koje upozoravaju da bi zapadni Balkan pa tako i BiH mogli postati novi poligon za rusko destabiliziranje stanja u Europi.

Takva upozorenja tijekom prošlotjednog posjeta BiH iznijela je zamjenica pomoćnika američkog ministra obrane Laura Cooper koja je ocijenila kao ruska agresija na Ukrajinu ne napreduje sukladno planovima Kremlja pa Rusima ostaje samo da pokušaju podijeliti zapadne saveznike i tako olabaviti pritisak sankcija kojemu su izloženi.

"Moramo biti svjesni da Kremlj, suočen s tako ujedinjenim otporom i tolikom snagom NATO-a koji je ojačao istočno krilo na dosad neviđen način, traži kako da odvuče pažnju i da nas podijeli, što bi im omogućilo da vrate snagu. To bi se moglo osjetiti ovdje u ovoj regiji. Već smo vidjeli kako je Rusija to radila ranije, vidimo kako u regiji i to i ovdje u BiH instrumentalizira korupciju te opskrbu energijom", kazala je uz ostalo Cooper u intervjuu za lokalne medije.

Iz ruskog su veleposlanstva na to reagirali posebnim komentarom u kojemu su ocijenili kako su to insinuacije bez uporišta te kako će Rusija naći načina da ostvari svoje ciljeve u Ukrajini a u odnosu na BiH ponašat će se kao da joj je ta zemlja prijatelj no naznačili su kako nisu baš sretni izjavama nekih od njenih političara koji rusku agresiju oštro osuđuju.

Rat protiv Ukrajine uglavnom osuđuju hrvatski i bošnjački političari dok su gotovo svi iz Republike Srpske uz Rusiju.

"Rusija, unatoč izjavama i akcijama nekih političara, strpljivo nastavlja smatrati BiH prijateljskom državom. To se odnosi i na suradnju na području goriva i energije čija je važnost kao što je već očigledno, postala jasna stanovnicima mnogih zemalja", stoji u komentaru u kojemu s očevidno aludira na činjenicu da je u opskrbi energentima poput plina BiH trenutačno potpuno ovisna o ruskom Gazpromu.

Iz ruskog su veleposlanstva naveli i kako će "unatoč svim jadnim intrigama zapadnih partnera" Moskva ostati jamac Dejtonskog sporazuma odnosno kako će se zalagati za to da narodi i građani BiH sami odlučuju o svojoj sudbini.

Rusija je još sredinom 2021. godine praktično samu sebe isključila iz sudjelovanja u Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC), tijela zaduženog za nadzor nad provedbom Daytonskog sporazuma. Rusi su prestali sudjelovati i u financiranju Ureda visokog predstavnika (OHR) nezadovoljni načinom na koji je imenovan Christian Schmidt.

