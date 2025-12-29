Obavijesti

UKRAJINA DEMANTIRA

Rusija: 'S čak 91 dronom napali su Putinovu rezidenciju! To je terorizam, slijedi velika osveta!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ALEXANDER NEMENOV/REUTERS

Ruski šef diplomacije tvrdi kako je Rusija već odabrala mete koje će gađati u osvetničkim udarima...

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u ponedjeljak poslijepodne izjavio je kako su Ukrajinci pokušali izvesti napad na rezidenciju Vladimira Putina u ruskoj regiji Novgorod te kako bi taj napad mogao značajno promijeniti rusku pregovaračku poziciju.

U noći na 29. prosinca Ukrajinci su s čak 91 dronom napali državnu rezidenciju koju koristi predsjednik Putin, objavio je Lavrov i dodao kako je ruska protuzračna obrana srušila sve dronove, prenosi Reuters.

'AKO ŽELE MIR' Kremlj: 'Ukrajina treba povući svoju vojsku iz Donbasa'
Kremlj: 'Ukrajina treba povući svoju vojsku iz Donbasa'

- Takav brutalan napad neće proći bez odgovora, zaprijetio je Lavrov, ustvrdivši kako je riječ o ‘državnom terorizmu‘.

Ruski šef diplomacije tvrdi kako je Rusija već odabrala mete koje će gađati u osvetničkim udarima.

- Napad se dogodio dok su trajali pregovori o miru. Nećemo prekinuti pregovore, ali revidirat ćemo naša stajališta - kazao je Lavrov.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je optužba laž, dodajući da Moskva priprema teren za napad na vladine zgrade u Kijevu. Nije zasad jasno je li Putin u to vrijeme bio u rezidenciji.

