Rusija: Strane snage u Ukrajini bile bi legitimna borbena meta!

Rusija je u četvrtak poručila da bi strane snage koje bi zapadne vlade poslale u Ukrajinu bile "legitimna borbena meta", nakon što su Britanija i Francuska najavile planove u sudjelovanju svojih vojnika u multinacionalnim trupama koje bi bile raspoređene u slučaju prekida vatre.

U priopćenju ruskog Ministarstva vanjskih poslova navodi se da "militarističke izjave" koalicije proukrajinskih zapadnih vlada postaju sve opasnije.

Prvi je to odgovor Rusije na sastanak 'koalicije voljnih' u Parizu u utorak na kojem su Velika Britanija i Francuska potpisale političku izjavu o namjeri budućeg raspoređivanja snaga.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da bi "nekoliko tisuća" francuskih vojnika moglo biti raspoređeno kako bi se održao mir u Ukrajini nakon potpisivanja primirja s Rusijom, u sklopu multinacionalnih snaga 'koalicije voljnih'.

Britanski premijer Keir Starmer kazao je da je time utrt put pravnom okviru kojim bi "britanske, francuske i partnerske snage mogle djelovati na ukrajinskom tlu, osiguravajući ukrajinsko nebo i more te obnavljajući ukrajinske oružane snage za budućnost".

Rusija "upozorava da će razmještanje zapadnih vojnih jedinica, vojnih postrojenja, skladišta i druge infrastrukture na ukrajinskom teritoriju biti klasificirano kao strana intervencija, što predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti ne samo Rusije već i drugih europskih zemalja."

"Sve takve jedinice i objekti smatrat će se legitimnim borbenim metama ruskih oružanih snaga", navodi se u izjavi iz Moskve.

"Nove militarističke izjave tzv. koalicije voljnih i kijevskog režima predstavljaju pravu 'os rata'", dodaje se.

Rusija naglašava da „planovi tih sudionika postaju sve opasniji i destruktivniji za budućnost europskog kontinenta i njegovih stanovnika koje zapadni političari također prisiljavaju da te težnje financiraju iz vlastitog džepa.“

Rusija, koja je u veljači 2022. izvela punu invaziju na Ukrajinu, tvrdi da je bila prisiljena intervenirati kako bi spriječila da se Ukrajina priključi NATO-u i koristi kao odskočna daska za prijetnje Rusiji. Dosljedno govori da nikada neće prihvatiti stacioniranje zapadnih snaga u toj zemlji.

Ukrajina i njezini saveznici kažu da Ukrajini trebaju čvrsta sigurnosna jamstva kao dio bilo kakvog mirovnog sporazuma kako bi se spriječila još jedna ruska invazija u budućnosti.

Sjedinjene Države isključile su slanje vlastitih trupa u Ukrajinu, ali njihov posebni izaslanik Steve Witkoff rekao je u utorak na sastanku u Parizu da predsjednik Donald Trump "snažno stoji iza" sigurnosnih protokola usmjerenih na odvraćanje budućih napada na Ukrajinu.