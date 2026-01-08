Obavijesti

News

Komentari 1
ODGOVOR KOALICIJI VOLJENIH

Rusija: Strane snage u Ukrajini bile bi legitimna borbena meta!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Rusija: Strane snage u Ukrajini bile bi legitimna borbena meta!
Foto: Kremlin.ru

Prvi je to odgovor Rusije na sastanak 'koalicije voljnih' u Parizu u utorak na kojem su Velika Britanija i Francuska potpisale političku izjavu o namjeri budućeg raspoređivanja snaga

Admiral

Rusija je u četvrtak poručila da bi strane snage koje bi zapadne vlade poslale u Ukrajinu bile "legitimna borbena meta", nakon što su Britanija i Francuska najavile planove u sudjelovanju svojih vojnika u multinacionalnim trupama koje bi bile raspoređene u slučaju prekida vatre.

U priopćenju ruskog Ministarstva vanjskih poslova navodi se da "militarističke izjave" koalicije proukrajinskih zapadnih vlada postaju sve opasnije.

Prvi je to odgovor Rusije na sastanak 'koalicije voljnih' u Parizu u utorak na kojem su Velika Britanija i Francuska potpisale političku izjavu o namjeri budućeg raspoređivanja snaga.

NOVA ULOGA VIDEO Putin u ruskom crtiću s psom i mačkom koji pričaju
VIDEO Putin u ruskom crtiću s psom i mačkom koji pričaju

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da bi "nekoliko tisuća" francuskih vojnika moglo biti raspoređeno kako bi se održao mir u Ukrajini nakon potpisivanja primirja s Rusijom, u sklopu multinacionalnih snaga 'koalicije voljnih'.

Britanski premijer Keir Starmer kazao je da je time utrt put pravnom okviru kojim bi "britanske, francuske i partnerske snage mogle djelovati na ukrajinskom tlu, osiguravajući ukrajinsko nebo i more te obnavljajući ukrajinske oružane snage za budućnost".

Rusija "upozorava da će razmještanje zapadnih vojnih jedinica, vojnih postrojenja, skladišta i druge infrastrukture na ukrajinskom teritoriju biti klasificirano kao strana intervencija, što predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti ne samo Rusije već i drugih europskih zemalja."

u Permskom kraju VIDEO Ruski milijunaš poginuo u padu privatnog helikoptera
VIDEO Ruski milijunaš poginuo u padu privatnog helikoptera

"Sve takve jedinice i objekti smatrat će se legitimnim borbenim metama ruskih oružanih snaga", navodi se u izjavi iz Moskve. 

"Nove militarističke izjave tzv. koalicije voljnih i kijevskog režima predstavljaju pravu 'os rata'", dodaje se.

Rusija naglašava da „planovi tih sudionika postaju sve opasniji i destruktivniji za budućnost europskog kontinenta i njegovih stanovnika koje zapadni političari također prisiljavaju da te težnje financiraju iz vlastitog džepa.“

Rusija, koja je u veljači 2022. izvela punu invaziju na Ukrajinu, tvrdi da je bila prisiljena intervenirati kako bi spriječila da se Ukrajina priključi NATO-u i koristi kao odskočna daska za prijetnje Rusiji. Dosljedno govori da nikada neće prihvatiti stacioniranje zapadnih snaga u toj zemlji.

Ukrajina i njezini saveznici kažu da Ukrajini trebaju čvrsta sigurnosna jamstva kao dio bilo kakvog mirovnog sporazuma kako bi se spriječila još jedna ruska invazija u budućnosti.

Sjedinjene Države isključile su slanje vlastitih trupa u Ukrajinu, ali njihov posebni izaslanik Steve Witkoff rekao je u utorak na sastanku u Parizu da predsjednik Donald Trump "snažno stoji iza" sigurnosnih protokola usmjerenih na odvraćanje budućih napada na Ukrajinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Dio Ukrajine u mraku nakon novog ruskog bombardiranja
SVE JAČI NAPADI

Dio Ukrajine u mraku nakon novog ruskog bombardiranja

Ruski napadi dugo su bili usmjereni na ukrajinsku energetsku mrežu, a posljednjih su se mjeseci intenzivirali
Volodimir Zelenski traži novi sastanak s Donaldom Trumpom
MIROVNI PREGOVORI

Volodimir Zelenski traži novi sastanak s Donaldom Trumpom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži novi sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, nakon što su njihovi dužnosnici ponovno raspravljali o dvama najproblematičnijim pitanjima u mirovnim pregovorima čiji je cilj okončati rat u Ukrajini
Analitičar o sastancima koalicije voljnih: 'Prije svega bi trebalo uspostaviti mir u Ukrajini '
RAT U UKRAJINI

Analitičar o sastancima koalicije voljnih: 'Prije svega bi trebalo uspostaviti mir u Ukrajini '

Čelnici 35 zemalja tzv. 'koalicije voljnih' sastaju se međusobno i s Ukrajinom i razgovaraju o sigurnosnim jamstvima nakon mirovnog sporazuma s Rusijom koji još nije potpisan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026