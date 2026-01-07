VIDEO Putin u ruskom crtiću s psom i mačkom koji pričaju

Ruski predsjednik Vladimir Putin pojavio se u cameo-ulozi u popularnome ruskom crtiću za djecu, u kojemu upućuje naciji novogodišnju poruku uz mačku i psa koji govore.

Stanovnici Prostokvašina, izmišljenog sela koje po kojemu se crtana serija zove, bili su nemalo iznenađeni kad je animirana verzija kremaljskog 'vožda', okruženog psom Šarikom i mačkom Matroskinom, pozdravila Ruse na prijelazu godine.

Odrasli koji su pratili svoju djecu u tematski park Prostokvašino u Moskvi oprezno su komentirali cameo-ulogu.

"Ha čujte, ne znam... Mislim da se u crtiću može sve dogoditi. Zašto ne?" rekla je jedna Moskovljanka.

Druga je posjetiteljica parka rekla da djeca znaju tko je Putin i da im je "vjerojatno važno i zanimljivo" vidjeti ga u crtiću. Dodala je i da bi to moglo pobuditi interes gledatelja izvan zemlje.

Putinov prošlogodišnji cameo-nastup pratila je i Julijana Slaščeva, predsjednica upravnog odbora studija Sojuzmultfilm, koja je rekla da Rusija prodaje svoje crtane filmove bivšim komunističkim i bliskoistočnim zemljama te da želi proširiti svoju prisutnost u Kini.

Pojava predsjednika u Prostokvašinu mogla bi predstavljati svojevrstan oblik "meke moći" koja bi pridonijela promociji Rusije i njezine kulture, rekla je Slaščeva.