Rusija testirala drugu verziju putničkog zrakoplova MC-21

Rusija je obavila probni let druge prototipne verzije svojeg putničkog zrakoplova srednjeg dometa MC-21 izrađenog s domaćim dijelovima, objavilo je u utorak ministarstvo industrije, dok sankcije na uvozne dijelove usporavaju proizvodnju, a visoke kamatne stope ograničavaju ulaganja. Unatoč tim preprekama, ruska zrakoplovna industrija uspjela je do kolovoza isporučiti jedan od planiranih 15 zrakoplova za ovu godinu.

Zrakoplov MC-21 poletio je s irkutskog zrakoplovnog pogona kojim upravlja tvrtka Jakovljev, dio korporacije United Aircraft Corporation u sklopu državnog konglomerata Rostec, navodi se u objavi ministarstva na platformi Telegram.

Tijekom leta testirani su novi ruski sustavi ugrađeni u zrakoplov te turboventilacijski motori PD-14, navelo je ministarstvo. Raniji prototipovi kombinirali su ruske i strane komponente.

MC-21, koji može prevoziti oko 175 putnika u konfiguraciji s dvije klase, ključan je za planove zamjene zrakoplova zapadnih proizvođača Airbusa i Boeinga, koje ruske aviokompanije teško mogu održavati zbog sankcija uvedenih nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Verzija MC-21 s uvoznim dijelovima bila je lakša od prve verzije, koja je imala ograničen domet i veću potrošnju goriva, zbog čega su aviokompanije bile oprezne, rekao je u kolovozu izvor iz ruskog zrakoplovstva za Reuters.

Rokovi isporuke više su puta pomaknuti otkako je Rostec, koji nadzire proizvodnju zrakoplova Superjet-100, Tupoljev Tu-214, Iljušin i novog Jakovljeva MC-21, rekao za Reuters da će Rusija proizvoditi vlastite putničke zrakoplove.

Prve isporuke MC-21 očekuju se krajem 2026. godine, a Rostec planira povećati proizvodnju na 36 zrakoplova godišnje do 2030. godine.